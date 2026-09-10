Sydney Sweeney se desnuda para un anuncio deportivo que se ha hecho viral en pocos minutos

Sydney Sweeney sigue a lo suyo. La actriz estadounidense ha conseguido convertirse en protagonista absoluta de las redes sociales después de aparecer desnuda en una nueva campaña publicitaria relacionada con el deporte. Un anuncio que ha necesitado apenas unas horas para disparar su repercusión y superar los tres millones de visualizaciones en X. Y no es para menos, ya que hablamos de un personaje como Sydney Sweeney, a la que una campaña así le viene como anillo al dedo.

La protagonista de 'Euphoria' y 'The Housemaid' es la imagen de Novig, una plataforma estadounidense de apuestas deportivas que ha optado por una campaña difícil de ignorar. Vamos, que no se la han jugado demasiado. Su nombre ya anticipa el concepto: ‘Novig is Just Sports’. Y la compañía ha llevado la idea prácticamente al sentido literal. Quieren centrarse sólo en el deporte. Y han tenido una manera muy curiosa de anunciarlo.

Sydney Sweeney se desnuda entre pelotas

El vídeo arranca con Sydney Sweeney completamente desnuda mientras utiliza dos balones de fútbol americano para taparse el pecho. La actriz mira a cámara antes de ir pasando por diferentes escenarios y disciplinas deportivas durante aproximadamente un minuto de anuncio.

Baloncesto, fútbol, fútbol americano, tenis, hockey o béisbol forman parte de una producción en la que el material deportivo sirve para cubrir estratégicamente parte de su cuerpo.

Tal es el éxito mediático de la campaña que el vídeo acumuló más de tres millones de reproducciones en X en sus primeras horas. Cosas de las redes sociales...

¿El motivo detrás del provocador anuncio...?

La elección de mostrar a Sydney Sweeney desnuda no responde únicamente a una búsqueda de impacto visual. Ejem. La campaña juega con el concepto de eliminar todo aquello que no sea estrictamente deporte. Un poco como el anuncio de Antonio Resines en el que elimina cosas superfluas para dejar lo verdaderamente importante, vamos.

Sydney Sweeney, posando desnuda con un balón de fútbol / Novig

Novig quiere diferenciarse precisamente por centrar su plataforma en mercados deportivos. La propia Sweeney explicó que participó en el desarrollo creativo y describió el proyecto como una forma de eliminar el ruido y centrar la atención en el deporte, utilizando para ello humor y un tono deliberadamente provocador. Vamos, que se ha colocado de lleno en fuera de juego.

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Más allá de la imagen de marca. La actriz se ha incorporado a la compañía como socia estratégica y accionista, por lo que existe una implicación empresarial directa con la marca que protagoniza. La estadounidense se convierte así, una vez más, en el centro de una campaña publicitaria con enorme capacidad para generar conversación. Y no es para menos... por lo que sea