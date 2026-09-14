Moeve Fútbol Zone 2x03: LaLiga toma temperatura tras un nuevo fin de semana

Moeve Fútbol Zone vuelve hoy, lunes 14 de septiembre, con una nueva emisión en directo a partir de las 21:00 horas. La jornada de LaLiga EA Sports será el gran eje de un programa que repasará los resultados del fin de semana, la situación de los diferentes equipos y cómo queda la clasificación.

Con Christian Blasco al frente, el programa contará con el análisis de Raúl Fuentes y Juli Garcia, además de las conexiones con periodistas de Prensa Ibérica y sus secciones habituales para seguir también la actualidad de LaLiga Hypermotion y Liga F Moeve.

Sigue aquí en directo Moeve Fútbol Zone hoy a las 21:00 horas

Levante-Barça y Real Madrid-Rayo, en el centro del debate

La mesa de tertulia estará formada por el periodista Raúl Fuentes y la analista Juli Garcia, que repasarán todo lo que haya dejado el fin de semana en LaLiga EA Sports. Entre los partidos que pasarán por el análisis de Moeve Fútbol Zone estarán el Levante-FC Barcelona y el Real Madrid-Rayo Vallecano, dos de los encuentros destacados de la jornada. La tertulia permitirá ampliar el foco y valorar también el momento de los principales protagonistas y equipos de la competición.

La Firma Prensa Ibérica: de Valencia a Vigo

La mirada local volverá a tener peso a través de La Firma Prensa Ibérica. Iván Carsi, de Superdeporte, explicará las claves del Sevilla-Valencia, mientras que desde Faro de Vigo se analizarán los tres aspectos fundamentales del Celta de Vigo-Málaga. Además, Xavi Espinosa repasará la actualidad de los diferentes equipos de LaLiga EA Sports y analizará cómo queda la clasificación después de los resultados del fin de semana.

El semáforo de LaLiga Hypermotion

La jornada de LaLiga Hypermotion pasará de nuevo por el particular semáforo de Mario Jiménez, especialista del programa en la categoría. El verde será para el equipo que atraviesa la mejor dinámica; el ámbar señalará al conjunto cuya situación comienza a generar dudas, y el rojo quedará reservado para el que vive el momento más complicado. Tres equipos y tres situaciones con las que tomar el pulso a la categoría.

Liga F Moeve, resultados y protagonistas

Maria Tikas repasará lo que ha dado de sí el evento de presentación de la nueva temporada de Liga F y llevará a la mesa la actualidad del fútbol femenino. El bloque permitirá analizar también los últimos resultados y la clasificación de Liga F Moeve antes de cerrar con la selección de los tres mejores goles de la jornada elegidos por la periodista.

La jornada también arde en las redes

Joaco Soneira volverá con “Arde la red” y una selección de las imágenes más virales que hayan circulado durante el fin de semana. También se conocerá el resultado de la encuesta de SPORT para elegir al MVP de la jornada y el programa saldrá de nuevo a la calle con un challenge para los aficionados.