El perfil del entrenador personal ha cobrado una elevada importancia en los últimos meses, especialmente como consecuencia de la pandemia. Ya durante el confinamiento fueron muchos los ciudadanos que recurrieron a entrenamientos a distancia para seguir practicando deporte desde sus domicilios. Posteriormente, la situación sanitaria, con cierres de gimnasios, limitación de aforos y las medidas personales de distanciamiento social, que a nivel individual adoptaron los ciudadanos, no hicieron más que seguir propiciando el aumento en la demanda de los servicios de entrenadores personales.

Entrenadores personales, como figura clave a la hora de mantenerse en forma

Estos profesionales juegan un papel clave a la hora de mantenerse en forma, ya que la disciplina de realizar deporte brilla por su ausencia en muchos casos si no se cuenta con la labor de un acompañante experto. Los inconvenientes que se presentan al practicar deporte en solitario, sobre todo si no hay experiencia previa, además de sufrir posibles lesiones deportivas si no hay supervisión profesional, es que es más probable que se tire la toalla si no hay objetivos marcados o un aliciente como pueda ser alguien que te acompaña y te guía en tu entrenamiento.

Un plan de entrenamiento personal preparado por un entrenador físico profesional para una persona que desea modificar sus hábitos de vida actuales con el objetivo de introducir unos más saludables, como es el ejercicio físico o una dieta equilibrada, consigue los resultados esperados porque el entrenador es alguien profesional que cuenta con la formación y experiencia oportuna.

Cabe destacar que esta profesión cuenta con el respaldo de la Federación Española de Entrenadores Personales y Fitness, que engloba a los profesionales en España que están federados en esta.

En estos momentos, destacan en Valencia ofertas de empleo demandando entrenadores personales, como las de la plataforma Cronoshare, la cual trabaja para poner en contacto a profesionales autónomos con sus potenciales clientes. En el caso de los entrenadores personales, estos profesionales simplemente tienen que registrarse en dicha herramienta digital e inmediatamente empezarán a recibir solicitudes de personas interesadas en sus servicios.

Facturación del sector del fitness en España

El sector del fitness tiene previsto recuperar la facturación precovid en 2023 y el número de ingresos anuales del sector se sitúa en 1.340 millones de euros según datos de Statista.

Los precios medios que puede llegar a cobrar un entrenador personal en España se sitúan entre los 20 y los 45 euros la sesión, llegando incluso a los 60 y 80 euros por hora, según datos de Cronoshare, en su guía de precios para entrenadores personales.