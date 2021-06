Han pasado ya tres meses desde que Telecinco comenzara a emitir su último gran producto. Está claro que la catalogada como 'docuserie' ha supuesto un bombazo en la televisión nacional.

Verdades y mentiras sobre la historia en la que se ha expuesto la versión unilateral de Rocío Carrasco. Ojo, prácticamente lo mismo que estaba haciendo hasta la fecha Antonio David con el favor de Telecinco. Pues bien, ahora es precisamente el ex de la Guardia Civil el que concede su primera entrevista tras la docuserie de Rociíto. En contra de lo que muchos pensaban, no va a ser la que fuera su cadena durante muchos años, sino un conocido youtuber que lleva informando sobre la serie de realidad y ficción desde el principio.

Antonio David ha guardado un silencio forzado desde que fuera despedido a traición por Mediaset. Bueno, en los juzgados sí que ha hablado. Y también ganado varias sentencias contra su ex. Ella presenta papeles para convencer de unas u otras cosas, pero resulta que él también tiene kilos de papel para hacer lo propio. Vaya dos. Ya se sabe que esto no va de verdades o mentiras, sino de puntos de vista sobre un mismo suceso. Y, no olvidemos, hay más personas afectadas por los ataques de Rocío Carrasco.

La revista Semana ha informado que este próximo domingo 27 de junio, el ex de Rociíto hablará en Cadena Juanjo Vlog, nombre del espacio de Juan José Menéndez, para defenderse de las acusaciones vertidas durante los últimos meses para la que es la madre de sus hijos. No va a ser una entrevista pura, ya que primero su abogado contactará con el responsable del canal de YouTube, hablará sobre los temas que puede tratar su defendido, y ya entonces se emitirá la entrevista.

Teniendo varios casos abiertos entre los dos protagonistas, no sería de extrañar que los abogados de la nueva heroína de Carlota Corredera estén muy pendientes de la emisión con la intención de aprovecharlo judicialmente. Veremos.