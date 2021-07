El asturiano Pelayo Díaz vive, en gran parte, gracias a la publicidad de marcas que hace en su Instagram. Con la última la ha liado. Le llueven las críticas porque son muchos los que consideran que ha utilizado la muerte del gallego Samuel -que murió el fin de semana de una paliza por ser homosexual- para hacer publicidad de la marca de champán Möet & Chandon. En la imagen, el ovetense aparece junto a su marido -el también influencer Andy Mcdougall- celebrando el Día del Orgullo con una botella y una copa en la mano. Su mensaje, con alusiones a Samuel, levantó ampollas. Tanto que decidió modificarlo.

El mensaje original era el siguiente: "Cuando seguía haciendo felices a sus amigos, a su familia. Cuando Samuel estaba lleno de sueños, de esperanzas, de ilusiones. Cuando le esperaba una vida llena de alegrías y celebraciones. Un día antes de que le arrebataran la vida al grito de ‘maricón de mierda", prosigue antes de añadir que «estoy rabiando, estoy enfadado, estoy furioso". En el post modificado eliminó todas las alusiones al joven gallego asesinado.

Después ha editado el post, pero que quede constancia y nunca se olvide que Pelayo Díaz ha utilizado el asesinato homófobo de Samuel para hacer contenido patrocinado (por el que obviamente gana bien de pasta) para una marca de champán.



No se puede ser más sanguijuela asquerosa. pic.twitter.com/K2Il6J5z4L — Elena Rue Mugre (@Elenaruemorgue) 7 de julio de 2021

"Se trataba de politizar no de monetizar, pero Pelayo siempre a lo suyo no podemos esperar mucho más", criticaban muchos tuiteros. Los mensajes se elevaban de tono a medida que pasaban las horas: "No se puede ser más sanguijuela asquerosa".

El nivel de críticas ha sido tal que Pelayo Díaz ha decidido modificar el post promocional y no queda ni rastro de los comentarios de sus detractores.