Que la familia Ortega Mohedano está plagada de altibajos y de rencillas no es un secreto. Todos sus miembros han salido en platós de televisión dejando claro que tras la muerte de Rocío Jurado la paz familiar se ha venido abajo. La emisión del primer documental de Rocío Carrasco no ha hecho sino abrir aún más brechas entre los hijos de la Jurado y la familia Mohedano. Ahora que Telecinco comienza a calentar motores con el anuncio de la segunda parte del documental de Rocío Carrasco y los cebos sobre los secretos que oculta José Ortega Cano han hecho saltar todas las alarmas entre la familia.

La hija del torero y la cantante no está dispuesta a que su padre se convierta ahora en la víctima del nuevo documental de Mediaset. Gloria Camila No quiere que suceda ahora lo mismo que con el ex marino de Rocío Carrasco, Antonio David Flores, que sigue sin poder pisar las instalaciones de Mediaset y lleva meses sufriendo acusaciones de maltratador.

De momento, la cadena tiene abierta ya una batalla legal con los Ortega tras las insinuaciones hechas por María Patiño sobre la relación que mantenía Rocío Jurado y Ortega Cano.

La nueva entrega del documental se llamará ‘En el nombre de Rocío’ y bordará de lleno la vida más personal de la Jurado donde su hija ya ha adelantado que relatará “toda la verdad” sobre el matrimonio con José Ortega Cano, así como la relación que ‘la más grande’ tenía con otros miembros de la familia como Amador Mohedano. Esta docuserie estará basada en varios documentos que la cantante dejó escritos de su puño y letra.

Este diario manuscrito y el anuncio de su publicación próximamente en Telecinco ha puesto muy nervioso a algunos de los familiares más cercanos a Rocío Jurado. Tanto José Ortega Cano como Gloria Camila estarían intentando frenar por todos los medios la emisión de este nuevo documental. Mientras el torero se asesora con su abogado para ver qué hacer al respecto, su hija está dispuesta a dar un paso más e interponer medidas cautelares contra su hermana.