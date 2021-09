Más espectacular que nunca, Nieves Álvarez ha visitado el Festval de Vitoria y, rompiendo la discreción habitual que rodea a su vida privada, ha hablado por primera vez de su soltería, confesando que no es necesario tener pareja para vivir un momento tan especial como el que está viviendo ella. Al más puro estilo Ana Milán - que hace unos días aseguraba que es "un error confundir estar soltera con estar sola" - la modelo ha confesado que está "feliz" y "muy ilusionada", dejando claro que no hay ningún hombre que ocupe su corazón: "Pensáis que una mujer para ser feliz tiene que estar enamorada, pero estoy fenomenal".

Una frase inspiradora con la que Nieves reivindica que no es necesario tener pareja para vivir el mejor momento de su vida, en el que además de continuar siendo una de las top model más cotizadas de nuestro país - tras casi tres décadas sobre las pasarelas - triunfa como presentadora del programa de TVE 'Flash Moda'.

Fue en junio de este año cuando trascendió su ruptura con el abogado Manuel Broseta después de un año de discreta relación en el que, a pesar de no esconder su amor, apenas se dejaron ver juntos. Al parecer, y según fuentes cercanas, fue la distancia - ya que el empresario vive entre Valencia e Ibiza - y sus ajetreadas agendas profesionales, las que impidieron que su noviazgo se consolidase.

Ahora, por primera vez, Nieves habla de su estado sentimental y confiesa que se encuentra en un gran etapa en la que, por el momento, el amor parece no tener cabida. "Estoy muy agradecida a la vida, aunque momentos buenos y malos los tenemos todos", asegura, confesando que "mi corazón está tranquilo" y dejando entrever que no es cierto lo que se ha publicado sobre su ruptura con Manuel Broseta: "Esas cosas se han escrito de más, no voy a decir nada".