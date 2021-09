La benidormense Ylenia Padilla ha vuelto a la palestra, convirtiéndose en trending topic en Twitter, a raíz de un mensaje en esta misma red social en el que atacaba durante a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Aunque posteriormente borró el tuit, no tardó en correr como la pólvora.

"No podemos tolerar que haya mujeres inteligentes en el paro y tú estés enfrentándonos a todos por haberte comido el pene del jefe. Eso es lo que saldrá en los libros de historia sobre ti", comentaba la televisiva que se hizo famosa por su participación en "Gandía Shore", en respuesta a otro tuit de Montero.

El perrodismo manipula y su séquito de idiotas demuestra que son peores que yo. La ministra de Desigualdad no ha condenado ninguna de las violaciones en manada de esta semana, ni toda la violencia que no le sirve para su campaña. Injusto. De ahí mi indignación y el tuit soez. pic.twitter.com/EDbfFHfafZ — 🌸🇪🇸 (@SantaYlenia) 7 de septiembre de 2021

Tras montarse el lío, Ylenia no ha tenido reparo en reincidir en lo que ella misma tacha de "tuit soez", aunque aprovecha para arremeter contra los medios de comunicación y justifica sus palabras en que "la ministra de Desigualdad no ha condenado ninguna de las violaciones en manada de esta semana, ni toda la violencia que no le sirve para su campaña".