Bronca brutal entre Laura Fa y Kiko Jiménez este martes por la tarde en 'Sálvame'. Los dos colaboradores ya han demostrado en más de una ocasión su animadversión mutua, aunque ayer el asunto tomó mayores dimensiones. Al final de la tarde, Kiko quiso desmentir a su suegra, Maite Galdeano, y aseguró que continuaba junto a Sofía Suescun.

El pasado lunes Jorge Javier anunciaba la noticia y Kiko reprendía a sus compañeros por los comentarios. Laura Fa fue entonces a pincharle: “Si te separas contarías de ella lo mismo que has contado de Gloria Camila y sería tema para nosotros”, le decía Laura Fa. “Pues como tú cuando llegaste del confinamiento y reprochabas cosas a tu hijo”, contestó Kiko.

Su comentario, que hacía alusión a la vida privada de Fa, acabó por desatar la furia de la tertuliana: “No seas tan sucio con eso, no seas bajo… no es lo mismo porque tú has vendido a tus ex, a tu familia, a tu novia, tu vida... ¡eres un sucio y un provocador! ¡y un imbécil, además!”, dijo muy enfadada Fa mientras abandonaba el plató.

Finalmente, Laura regresaba al plató pero sin achantarse: “Lo que no puede hacer es decir cosas que yo no he dicho y utilizarlas de una manera muy sucia”. “Él es un personaje de estos ‘baratijos’ y a mí no me va a meter en sus cosas, es un ‘baratijo’ que viene aquí e intenta provocar. ¡Tienes la novia y la suegra que te mereces!”, le espetó, para después añadir: “¡Eres un impresentable, un maleducado y un impresentable! Es la última vez en tu vida que me diriges la palabra. ¡Eres un impresentable, un barato y un cerdo!".