Melendi es un tipo peculiar. Su vida ha dado varios bandazos y en los últimos años el asturiano estuvo manteniendo una actitud más calmada. Pero no es el caso del concierto del pasado viernes en Alicante. En un momento de la actuación, el artista bajó del escenario y se encaró con uno de los miembros del personal de seguridad que trabajaba en el recinto. "¡Que no se coge a la gente, gilipollas!, ¡que no se toca a la gente", gritaba notablemente enfadado el músico asturiano a uno de los vigilantes mientras el increpado se encogía de hombros. Parte del personal retenía al cantautor y le echaba para atrás, al tiempo que indicaban a su compañero que abandonara la zona para evitar más complicaciones.

Así fue la parte central del incidente, recogido en vídeo y compartido en redes sociales. La escena acaba con un enorme aplauso de los asistentes al concierto, que celebran la intervención de Melendi. "Vete para allá, idiota", se escucha decir al músico en el último momento. Está claro que viendo el tamaño descomunal del vigilante, el cantante tuvo suerte de que decidiera dejarlo pasar, claro que tanto la valla como el resto de compañeros estaban por medio.

Un segurata de @Muelle12alc ha agredido de forma muy violenta a los fans y Melendi lo ha visto todo y ha salido en su defensa. Una auténtica vergüenza lo que he visto con mis propios ojos! Estaba flipando.

Y muy orgullosa de la reacción de mi ídolo. pic.twitter.com/NdRnqRT0IF — Mariaje (@mariajemartinn_) 11 de septiembre de 2021

Según numerosos testigos, el vigilante fue profesional en todo momento y fue un grupo de chicas las que la liaron sin parar al no respetar las normas.

El vigilante hizo lo correcto

El lío ocurrió anoche en uno de los conciertos de Muelle 12 que arrancó a las 22 horas. Según la versión del personal de seguridad recogida por la Policía Nacional, el vigilante envuelto en la polémica habría estado pidiendo en varias ocasiones a una mujer del público que cumpliera las medidas establecidas para frenar la propagación del covid, a lo que esta se habría negado.

En un último momento, el personal de seguridad tomó la decisión de pedir a la seguidora del asturiano que abandonara el recinto. Fue en ese instante cuando ambos se habrían increpado, según explica la Policía Nacional, que intervino en el incidente procediendo a las identificaciones de los implicados. Melendi, según su intervención, habría visto cómo el vigilante cogía a la mujer para echarla del concierto haciendo cumplir las normas.