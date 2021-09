Tenemos un nuevo capítulo de la telebasura que tanto nos gusta, claro que sí. La protagonista de la historia es Olga Moreno, mujer de Antonio David, quien criticó a Rocío Carrasco e incluso a su amiga Marta López durante la emisión de 'Viva la Vida'. Tras un mes fuera de la pequeña pantalla para disfrutar de las vacaciones tras ganar de manera sobrada Supervivientes 2021, Olga ha vuelto dispuesta a hacer ruido. E incluso el ridículo.

Olga Moreno ha sido pillada 'in fraganti' criticando con dureza a Rocío Carrasco, ex de su marido y una persona de la que ella asegura no haber dicho nunca nada malo delante de sus hijos. Upps. Y es que según una cámara oculta publicada por Viva la Vida, una de las que fueron tan criticadas por Rociito en la primera temporada de la serie en la que se cuenta exclusivamente , "no entiendo cómo no tuvo bastante con una primera parte del documental". ¿Habrá que explicarle que es por puro negocio a estas alturas?

La conversación tuvo lugar en una charla con varias amigas, siendo una de ellas Lara Sajén, compañera de Supervivientes 2021. Olga asegura estar rota del dolor porque ha escuchado barbaridades al volver de la isla de todo lo que se ha dicho de ella y su familia en televisión, y ya no solo de parte de Rocío Carrasco, sino de algunos colaboradores y presentadores de la cadena para la que habló en su propia entrevista.

Pero lo más fuerte es que ha denominado a Marta López y a Sylvia Pantoja, dos de sus máximos apoyos en Supervivientes 2021, como personas "falsas". Seguro que las mujeres aludidas tendrán mucho que decir de esto durante los próximos días, aunque para ver a Rocío Carrasco habrá que esperar hasta la nueva temporada de su serie documental, En el nombre de Rocío.