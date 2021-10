Kiko Rivera intenta regresar a la normalidad tras la muerte de su abuela doña Ana y su reencuentro con Isabel Pantoja en Cantora. Después de haber permanecido aislado en casa durante todo el fin de semana, el hijo de la tonadillera ha compartido una serie de mensajes para explicar cómo se siente tras los últimos acontecimientos que han sacudido a su familia.

"Se acaba el fin de semana. Mañana lunes empezaremos con energía. Retomo mi vida, no he salido de casa porque necesitaba reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido", ha explicado en un story de Instagram que también aprovecha para promocionar el lanzamiento de su nuevo single.

"He tomado mis decisiones, no sé si serán correctas o no, pero son mías y nada más que mías", añadía el DJ. Una de esas decisiones fue la de no asistir a la boda de Anabel, que este sábado intervenía en el 'Deluxe' para dejar claro que no le guarda ningún tipo de rencor: "Su ausencia está más que justificada".

No obstante, parece que la relación entre ambos no atraviesa por su mejor momento. "Me dijo que si fuera él no hubiese celebrado la boda", afirmó la sobrina de Isabel Pantoja en el programa de Jorge Javier Vázquez, donde se enteró en directo de que su primo le había dejado de seguir en Instagram. Además, desveló que no le había felicitado ni enviado ningún mensaje.

La reaparición de Kiko Rivera en redes sociales ha dado mucho que hablar y algunos usuarios han cuestionado su comportamiento. "¿Ya se te ha ido la pena?", "¿No estabas de luto?" o "¿No te da vergüenza?" son algunos de los comentarios que le han llegado, según él mismo ha desvelado.

"¿Quieres que te diga lo que me da vergüenza? Váyanse un poco a la mierda, señores. A todos esos, váyanse a la mierda pero muy lejos", soltó el cantante en un vídeo antes de zanjar: "La gente buena que me sigue no merece que me ponga así, pero no sabéis la cantidad de mensajes estúpidos que he recibido. Me apetecía mandarles a la mierda, a tomar por culo, porque son muy pesados".