Jorge Javier Vázquez es un tipo que tiende a dar su opinión sobre casi todo. Es más, el presentador de Sálvame no suele tolerar que ningún contertulio e incluso invitado se enfrente a él o su ideología. Recientemente y con motivo de la publicación de un libro sobre el rey de España, el presentador quiso poner el foco sobre los problemas del monarca emérito con Hacienda. "Aquí, a estas alturas, quiero decir algo. Ante Hacienda, no todos somos iguales. No hay organismo más injusto", afirma el conductor del programa estrella de la telebasura.

No es la primera vez que JJ habla de Hacienda. Hace unos años se mostraba encantado de pagar a Hacienda lo que tocara... hasta que le llegó una inspección y fue denunciado por cierta evasión de impuestos. Pagó 800.000 euros para regularizar su deuda con Hacienda, recurriendo a la Justicia, claro. Ahora esta misma le ha dado la razón a la Agencia Tributaria, para desgracia del millonario presentador.

"Dependes de alguien que te puede destruir la vida. Lo peor que te puede pasar en tu vida es que aparezca Hacienda. Como quieran destruirte la vida, te la destruyen de una", insistió. Y no le falta razón a Jorge Javier en esa frase, aunque no tenga sentido que se la atribuya a su caso. "A todo el mundo. Si hablo de mí, que con posibilidades y estando bien posicionado te pueden destrozar, imagínate a la gente que no tenga recursos", concluyó. Hacienda somos todos. O casi.