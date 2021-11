"Me encuentro muy bien, gracias a Dios, con ganas de ponerme con los conciertos" estas eran las primeras palabras de Pitingo tras recibir el alta hospitalario después de haber estado ingresado por una neumonía bilateral que le hizo perder el conocimiento y preocupar a todos sus seres queridos.

El artista nos ha confesado cómo empezó el malestar: "En realidad empezó todo con una bronquitis, luego empecé a vomitar, me desanimé, perdí la conciencia, al llegar aquí me diagnosticaron una neumonía bilateral, que la llevo arrastrando desde que pasé la Covid el año pasado".

La suerte de Pitingo es que no estaba solo en su hogar cuando sufrió esa perdida de conocimiento: "No, no estaba solo, mi mujer, mi comadre y más gente en casa, menos mal porque me he asustado mucho. Cumplí los años, los 41 años, parece que son señales, quiero dejar de fumar también... llevar una vida más sana".

Pitingo confiesa que tiene muchas ganas de subirse al escenario y por eso: "Este sábado estamos en Sevilla y estoy deseando, me encuentro con fuerza, he pasado muchos días aquí, pero... se han portado conmigo fenomenal, salgo curado, la neumonía está remitida y no queda nada. Espero que no me perjudique nada, ya he estado de reposo y ya está, no hace falta, me estaré revisando de vez en cuando, pero me encuentro bien".

En sus momentos más difíciles en el hospital ha pensado en muchas cosas, pero sobre todo: "En la salud, lo importante que es, que no somos nada, en mi familia, mi hijo, mi mujer, en lo importante, los proyectos que quiero hacer. Cuando te ves así es cuando piensas cómo tienes que llevar tu vida, no he sido una persona de excesos, pero el tabaco sí".

Preguntado por la noticia de la separación de Antonio David y Olga Moreno, Pitingo asegura que no es conocedor de nada: "Os lo juro por mi hijo, no tengo ni idea, no tenemos ni idea. No he hablado de nada, de nada y de nada. Creo que mi mujer le mandó un mensaje a Olga y contestaron que estaban todos bien, pero no somos personas de meternos en esas cosas. Cada uno que sujete su vela, que se arreglen todas las familias porque la vida es muy corta".