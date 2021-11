Podría decirse que Antonio David Flores no puede tener una semana tranquila, porque de nuevo es protagonista de un escándalo que le podría salir caro: tal y como ha confirmado en exclusiva 'Ya son las ocho', el ex marido de Rocío Carrasco y ex colaborador de Sálvame está siendo buscado por la Policía después de que su nombre haya sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

"Vamos con el nuevo escándalo de Antonio David. Tienes la información que pone de nuevo en aprietos al ex-guardia civil", introdujo Sonsoles Ónega al compañero que tenía la información. Y este soltó la bomba: el que también fuera Guardia Civil estaría "siendo buscado por saltarse la normativa nacional de tráfico. 300 euros y 2 puntos en el carné de conducir le ha costado el ir a más velocidad de la permitida". Se moviliza un nuevo boicot a Sálvame El suceso habría tenido lugar en agosto; Antonio David Flores fue "pillado" conduciendo muy por encima de la velocidad permitida. Le pusieron una multa que no habría sido pagada, y ahora ha sido publicada en el BOE tal y como ha confirmado el programa: "no sabemos si es él quien conducía ese vehículo, pero sí es de su propiedad y a día de hoy esa multa sigue en el BOE".