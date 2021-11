Buenas tardes, Teresa Bueyes. La popular abogada ha cargado duramente contra Rocío Carrasco en su campaña mediática y conducida por algunas personalidades de Telecinco contra su ex Antonio David. En estos tiempos es complicado posicionarse en favor del ex de la Guardia Civil en Mediaset, ya que todo el que dudaba de la opinión de la hija de Rocío Jurado era tachado por personajes como Carlota Corredera o Alba Carrillo de machistas, negacionistas y demás lindezas. Que se lo pregunten a los jueces que, en su mayoría, se posicionaron contra Rociito en prácticamente todas las vistas y sentencias. Por algo será. Pues bien, "verdad judicial" lo llamaron numerosas veces a lo largo de la mal llamada 'docuserie'.

Como abogada, Teresa Bueyes fue cuestionada por la victoria judicial de Rocío Carrasco frente a Gloria Camila en el asunto de los documentos privados de Rocío Jurado, y sostiene que si la demanda se ha archivado es "porque se ha aportado el documento y no hay más que hacer, Gloria Camila es heredera de su madre y la memoria la protegen los herederos y si Gloria Camila no quiere que salgan esos documentos... porque tengo que decir que no creo que esos documentos dejaran mal a Ortega Cano".

"Rocío Carrasco es una manipuladora y me posiciono a favor de mi amigo David Flores", confiesa, reiterando que se posiciona con él porque "la justicia le ha dado la razón en tres instancias y espero que se la sigan dando contra esta señora y no sigo". Confirmando que ha hablado con el exguardia civil en estos delicados momentos, Teresa desvela que está "afectado y pensando mucho en sus hijos" tras su separación de Olga Moreno. Una ruptura que, según la abogada, no habrá alegrado a la hija de Rocío Jurado porque "los intereses de ella son económicos. Le da igual la vida personal".