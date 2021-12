A estas alturas de la vida ya deberíamos saber que hasta las paredes tienen oídos. Un comentario en privado se te puede volver en contra de manera inmediata e incluso hacerse viral. De esto debe estar lamentándose Feliciano López, pero también su padre.

El progenitor del tenista español, uno de los mejores del mundo, se encontraba en una comida de militares (sí, el señor López es tanto entrenador como hombre de armas). Quizá le calentaron la boca o quizá se la calentó él solito, quién sabe, pero lo cierto es que ha trascendido que llamó "tonta" a Alba Carrillo, exmujer de su hijo. Por otro lado, le colgó a la madre de la maniquí la etiqueta de "mala". Vale que ni una es la más lista ni la otra la bondad hecha carne, pero no son buenas enemigas con las que montar una batallita. Hay que recordar que Feliciano y Alba estuvieron casados la friolera de once meses. Vamos, hasta que el tenista se dio cuenta de con quién estaba, algo que siguió arrastrando por los platós de telebasura y prensa rosa.

"Resulta que soy yo luego la que va hablando. Mi ex suegro se estaba jactando de lo mujeriego que es su hijo, me parece vergonzoso por su actual nuera, pero ya sabéis cómo se las gastan", arrancó la modelo en 'Ya son las ocho', programa en el que colabora gracias a su amistad con Rocío Carrasco. Y sí, Carrillo, sí que sueles ser tú la que va luego rajando de tus ex, motivo por el que se te conoce. Pero ese es otro tema.

Por si fuera poco, Alba tiró de cierta soberbia para asegurar que no es "tonta", ya que tiene "dos carreras". Hay que recordar que estudió Publicidad y actualmente se encuentra haciendo lo propio con Criminología. Vamos, que tiene una carrera y va camino de la segunda... y es que el saber no ocupa lugar. Seguramente no tardemos en ver a algún reportero dicharachero abordando a Feliciano o a su padre para preguntarle por dichas presuntas palabras que la maniquí le atribuye.