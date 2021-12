Para bien o para mal, María se ha convertido en una de las protagonistas de 'Operación Triunfo 2018'. Su polémica con el término 'mariconez' en una canción de Mecano o sus icónicas frases la han convertido en una de las reinas de este concurso. Ahora, en menos de 24 horas, la madrileña ha protagonizado dos momentos sorprendentes que se han hecho virales en redes sociales.

El primero fue cuando los concursantes se dirigían este miércoles al plató del programa. Cuando María salía de la Academia acompañada por Miki y Julia, se levantó el top blanco que llevaba sin ningún reparo y enseñó sus pechos.

MARIA ENSEÑADO UNA TETA JAJAJAJAJAJ ESTA CHICA ES UNICA #OT18Gala9 https://t.co/Vvt7nQIxnu — Bollo Directo (@bollodirecto) 21 de noviembre de 2018

En aquel momento la concursante parecía no arrepentirse de ese gesto, pero cuando en 'El Chat' posterior a la novena gala un espectador le preguntó sobre esta anécdota, se lamentó de lo ocurrido. "No sé por qué se me ha ocurrido enseñar las tetas. Bueno sí, porque pensaba que eso no se emitía o que se editaba. Creía que lo cortaban", explicó la triunfita y añadió: "Y ahora toda España ha visto mis tetas". "De todas maneras no pasa nada porque son dos tetas", dijo Noemí Galera, restando importancia al asunto.

El segundo momento que ha dejado a más de uno con la boca abierta ha sido la foto que ha publicado en su cuenta de Instagram. María no es muy dada a subir fotos en las redes; es más, solo tiene cinco imágenes publicadas en su perfil oficial como concursante de 'OT 2018'. Por eso, ha sorprendido y mucho que publicase una foto sentada en el inodoro.

Los usuarios de las redes sociales opinan hace todo esto para llamar la atención, aunque hay quienes la aplauden.

mira me vais a echar a maría pero bien feliz que se va ella habiendo enseñado una teta a toda españa y siendo la más icónica de ot 2018 jodeos que sigue viva — 𝖍𝖊𝐤𝖆𝖙𝖊 (@astevoid) 22 de noviembre de 2018