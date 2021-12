Ángela Ortiz es una fotógrafa freelance, natural de Molina de Segura (Murcia), a la que han robado todo su equipo en Madrid. "El miércoles pasado, al salir de un rodaje con el escritor Juan Gómez Jurado, el coche de producción me dejó en Atocha y me robaron todo mi equipo fotográfico con el trabajo dentro. Solo pido la tarjeta. Que la dejen en alguna comisaría a mi nombre", asegura a Levante-EMV la también conocida fotógrafa de los famosos porque por su visor han pasado artistas de la talla de Raphael, Miguel Poveda, Isabel Pantoja, Charo Reina, Sara Baras o Encarna y Toñi, de Azúcar Moreno.

En el robo, a la fotógrafa de escena le sustrajeron una cámara D 850 con su nueva con funda protectora, un objetivo Sigma 70 - 200 2.8, un objetivo Nikon 24-70 2.8 "que me regalaron unos buenos amigos", un 50 mm 1.4 de Nikon y varias tarjetas de memoria de velocidad rápida: "Lo peor es que perdí todo el trabajo del miércoles".

"Me robaron mi equipo en Madrid este medio día, en mi cara, de un plumazo, intentando evitarlo, pero sin ningún resultado. Se han llevado algo por lo que podrán recoger una cantidad determinada de dinero, pero a mi me han quitado no solo la forma de ganarlo, sino la forma en la que miro al mundo, mediante la que me expreso, y con lo único que me siento plenamente feliz".