¿Qué pasa con Jorge Javier Vázquez? Es la pregunta que se hacen muchos. Si eres seguidor del universo Mediaset-Telecinco seguramente te hayas dado cuenta que el presentador ya no sale en primer plano tanto como hace unos meses.

Pues bien, el profesional de la información rosa se ha sincerado en El taxi de Onda Madrid desvelando sus tristes estados de ánimo tras las últimas polémicas y el desplome de audiencia y contenidos que vive Telecinco, que cada vez suma más críticas por sus 'cebos' de noticias 'bomba' que acaban en nada.

El presentador lleva algunas semanas fuera de los platós y no ha evitado preguntas sobre un posible despido o sobre su retirada profesional (que no descarta).

El despido de Jorge Javier Vázquez en Telecinco

El presentador comenzó con fuerza y aclaró una cosa en referencia a una posible salida de Mediaset, productora con la que todavía tiene contrato (según él mismo confiesa). "Yo tengo muy claro que antes de que me echen me iré yo", dijo en referencia a la crisis de audiencia de los espacios televisivos que hasta hace bien poco él regentaba.

La realidad es que, por mucho populismo o 'famoseo' del presentador, los números (como en cualquier empresa) mandan y en Telecinco no pasan por una buena racha. De hecho, incluso se tanteó hace meses la cancelación definitiva de Sálvame.

Ahora bien, Jorge Javier habla de su posible despido y es muy claro. "Tengo contrato. Si no, que me echen, pero que al menos que me indemnicen. Estoy en un momento en el que si tengo que estar en el banquillo, lo estoy, pero al menos quiero finalizar mi contrato".

Jorge Javier Vázquez, en uno de sus peores momentos

Además, Jorge Javier Vázquez no ocultó su malestar/decepción con Madrid, la ciudad que tan bien le había acogido en los últimos años por asuntos laborales y que ahora le mantiene algo más descontento.

"De un tiempo a esta parte he vivido un agotamiento. Ahora estoy en un momento de vivir otro Madrid. Es una de las mejores ciudades para vivir, pero no me gusta el proceso que está llevando en los últimos tiempos. Estamos viviendo ahora el 'El gobierno nos roba' y no me gusta el cariz que está tomando la situación. Lo hablaba con Manuela Carmena hace días, que tal y como está el ambiente dan ganas de largarse y me decía: 'no, hay que quedarse y seguir luchando'", dijo.

Su relación con Madrid "está en un impasse", tal y como confesó Jorge Javier Vázquez. "Estoy en crisis con Madrid", reconoció. "Creo que es por la edad. Es más crisis mía que de la ciudad. Cuando yo vine de Badalona a Madrid hace 25 años, me encontré una ciudad ideal, mejor a la que había imaginado. He vivido aquí los mejores años de mi vida".

La retirada profesional de Jorge Javier Vázquez

Por último, la estrella televisiva confesó en no tener demasiada idea sobre qué hará una vez se retire, ya que no sabe ni dirigir ni crear contenidos. La realidad es que más allá del agotamiento del formato de Sálvame, lo que están cambiando son las formas de consumir la información. "Yo siempre digo que cuando se acabe esto, pienso en irme de España una temporada para recuperar un poco el anonimato y para poder hacer vida de barrio. Cuando fue Pepe Navarro hace unos días al Deluxe, me dijo que cuando dejas de estar en primera línea, se nota mucho".

¿Y su legado en Sálvame? El presentador pasó de la pregunta. "Me importa poco el legado. La filosofía del programa es entretener. He sido feliz, muy infeliz y ahora soy, bueno... razonablemente feliz. Hay momentos en los que te sientes carbonizado, pero hay algo que me da tranquilidad. Tras tantos años de carrera, no me queda mucho más por descubrir. A quien le gustas le gustas y quien no, ya no le vas a gustar ya", finalizó.