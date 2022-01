El 'Caso Marta Riesco-Antonio David' ha ganado fuerza durante las últimas semanas. El huracán mediático del romance entre ambos volvió a primera escena cuando se confirmó que ya viven juntos.

Al contrario que la primera vez, esta vez sí ha habido confirmación oficial. Se habla de nueva historia de amor entre la colaboradora en El Programa de Ana Rosa y el ya ex de Rocío Carrasco y Olga Moreno.

Ahora bien, Marta Riesco (pese a haber confirmado la relación) prefiere que después de la tormenta su vida regrese poco a poco a la de antes, al silencio y al segundo plano. Ella es periodista y quiere seguir siéndolo. De hecho, a destacado una y otra vez que no quiere que el romance con Antonio David le afecte a nivel profesional.

Marta Riesco quiere seguir ejerciendo como periodista y no ser conocida como 'la amante de'. La revista Lecturas confirmó la semana pasada que ambos ya viven juntos y la nueva relación se consolida. Ahora, pues, es momento de ver quién es Marta Riesco.

El día que Marta Riesco fue Miss Fea

Para empezar, la nueva pareja de Antonio David, una conocida periodista que lleva casi toda su carrera en Mediaset, hemos de remontarnos a 2006.

Tras estudiar la carrera de Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, Marta Riesco enfocó su profesión en lo que más le gustaba: la televisión, donde actualmente es reportera en El Programa de Ana Rosa.

Aunque, antes de trabajar para Mediaset, donde se encuentra trabajando actualmente, la periodista trabajó un tiempo en la redacción de deportes de La Sexta (trabajó en El Chiringuito) y en aquella época se la relacionó con Benzemá.

Además, en el año 2006 Marta Riesco se convirtió, con solo 19 años, en Miss Segovia tras la renuncia de la ganadora y participó en el certamen de belleza Miss España, según recoge su perfil en la web de Telecinco. Aunque sí que alcanzó cierta fama, por ser finalista de "Miss fea 2006", un galardón paralelo que organizó el popularísimo y cancelado programa de Telecinco Aquí hay tomate para elegir a la aspirante menos agraciada.

Perdón por el micromachismo pero never forget cuando el Tomate proclamó a Marta Riesco como Primera Dama de Miss Fea años (y cirugía) atrás. #yoveosálvame pic.twitter.com/e5IXULuBb8 — Miss Kokoro (@KokoroMiss) 20 de octubre de 2021

Pero Marta Riesco también ha hecho sus pinitos en el mundo musical. Y es que en el año 2011 se presentó al programa Destino Eurovisión (TVE), donde se elegía al representante de nuestro país para el certamen Europeo. Riesco fue líder del grupo femenino I-Legal, junto con otras cuatro compañeras y defendieron el tema 'No tengas miedo' y, aunque no consiguieron llegar a la final al obtener solo 1.965 votos de los usuarios de la web.

La espectacular carrera musical de Marta Riesco: Líder de I-Legal

Por otro lado, Marta Riesco no es ajena a las redes sociales. La periodista explota su faceta como influencer, y acumula en Instagram más de 105.000 seguidores, con los que comparte numerosas publicaciones sobre su trabajando, sus outfits, sus viajes y promociona diferentes productos.

Mientras tanto la polémica está servida y Marta Riesco sigue en el ojo del huracán. Belén Rodríguez se ha pronunciado sobre la relación de Antonio David y Marta Riesco y, demoledora, no duda en acusar al ex guardia civil de utilizar a la reportera para centrar el foco en su vida sentimental y desviar la atención en lo que a sus juicios pendientes con Rocío Carrasco se refiere.

Marta Riesco fue líder del grupo femenino 'I-Legal' con el que pretendían representar a España en Eurovisión #yoveosalvame #AR21O pic.twitter.com/SJQ7KrTb5b — Amanda López (@AmandaLoP123) 21 de octubre de 2021

Además, y asegurando que no le ha sorprendido para nada el affaire de Antonio David con la reportera - "yo ya dije en abril que se iba a separar cuando Olga saliera de 'Supervivientes'", apunta - siembra la duda sobre si es verdad que Rocío Flores no sabía nada de la historia de amor de su padre con su amiga. "No me la creo. Me resulta impensable que la hija sea íntima de Marta Riesco, que Marta Riesco le organice el cumpleaños estando ella con su padre y la niña no se enterara", señala incrédula.

Sin pelos en la lengua sobre los sentimientos de Antonio David por Marta Riesco, la colaboradora le acusa de tener "algún tipo de interés" porque él "no conoce el concepto del amor". "Él está disfrutado de volver al foco mediático y se olvida del tema principal de por qué es actualidad Antonio David Flores, por las historias que denunció Rocío. Entonces mientras hable otros temas, se olvida de este", señala certera.

El pasado de Marta Riesco: ¡Trabajó en El Chiringuito!

Antes de afianzarse en El Programa de Ana Rosa, Marta Riesco colaboró en El Chiringuito de Jugones, el mítico programa deportivo presentado por Josep Pedrerol.

Uno de sus mejores recuerdos en el programa, líder de audiencia en televisión en la noche deportiva, fue su 'samba' en pleno Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Recién llegada de la Copa del Mundo, la simpática colaboradora se arrancó con un bailoteo. "Mira Josep, he aprendido nuevos movimientos. ¡Samba!".