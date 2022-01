"No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad". Bajo este título Julián Muñoz desvela en una docuserie (al estilo Rocío Carrasco) qué pasó en realidad en su relación con Isabel Pantoja.

El que fuera pareja de la cantante y alcalde de Marbella desveló en el primer capítulo de la entrega de Telecinco que en su periplo en la cárcel no pensaba ni en su exmujer, ni en sus hijas ni tampoco en sus nietos, hecho que le hace sentir arrepentido.

"Me produce vergüenza leer las cosas que escribía, el haber querido tanto a una persona, parezco un niño, no un hombre hecho y derecho. Yo allí en la cárcel lloraba por ella y no me daba vergüenza que me vieran", aseguró.

Ahora bien, entre las confesiones de su sincero relato sobre aquella relación que terminó con ambos en prisión, Julián Muñoz también contó la cara b de Isabel Pantoja. Fueron pareja entre 2003 y 2009 y de aquella época, además de cosas positivas, Julián Muñoz destaca ciertos malos hábitos de su exmujer.

El poder y el dinero, obsesión de Isabel Pantoja

En la primera parte de su relato, Julián Muñoz contó ciertos aspectos sobre el dinero, el poder y la ambición de Isabel Pantoja, hecho que no ha gustado para nada en Cantora.

"Julián cuenta cosas que dejan a mi madre de obsesionada con el poder, el dinero y la ambición y eso no me gusta", explicó en una entrevista Isa Pantoja (la hija de Isabel) en El Programa de Ana Rosa. Suyo ha sido el primer testimonio directo de la familia tras el estreno del documental.

Impresión en Cantora al ver a Julián Muñoz

Isa Pantoja también destacó cómo se sintieron en Cantora al ver en la televisión a un 'desmejorado' Julián Muñoz. "Le vi entero", aseguró tras ver cómo Julián recordaba buenos momentos con ella y también que sintió "adicción" por su madre.

La hija pequeña de Isabel Pantoja también reconoció que deben quedarse "con los buenos momentos" y que le "impresionó y conmovió" ver tan deteriorado al que fuera su padrastro.

Isabel Pantoja, llorando por Julián Muñoz

Isa Pantoja también recordó ciertos momentos del pasado, cuando Julián Muñoz estaba en prisión. "Mi madre, llorando, me dijo que estaba muy enamorada de Julián Muñoz pero que no podía estar con él", aseguró.

"Mi madre sufrió mucho y cuando le pedí permiso para ir a La Pena para ver a Julián en el primer permiso (de la cárcel) que tuvo porque me llevaba muy bien con él, mi madre me dijo llorando muchísimo que estaba muy enamorada de él pero que no podía estar con él".

¿Qué pasó entre Julián Muñoz e Isabel Pantoja?

Julián Muñoz, amante de Isabel Pantoja, rompió su familia para vivir una relación con la cantante. Ahora bien, el romance terminó con el exalcalde de Marbella y la cantante en prisión al estallar el Caso Malaya. La trama de corrupción urbanística, con hechos que se remontan a 2005, acabó con la relación.

