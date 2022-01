Tras el boicot de Telecinco a Sofía Suescun, la joven se propuso aumentar su presencia en las redes sociales como método para ganarse la vida. Y bien que lo está consiguiendo. Su Instagram está disparado y ya suma más de 1,3 millones de seguidores, algo que le lleva a reportar un buen dinero, desde luego.

Nadie duda de la sensualidad de la navarra, que es muy fan de las fotos subidas de tono a solas o con su novio Kiko. Parte de su éxito en las redes radica en hacer partícipe a sus seguidores. Sofía preguntó a sus seguidores que la ayudaran a decidir sobre un nuevo piercing. "Quiero comprarme piercings nuevos para el pezón ya que lo tengo curado y me lo quiero cambiar. ¿Me ayudáis/recomendáis alguno?", escribía en la primera fotografía.

Justo después y ante el revuelo, decidió compartir el motivo por el que dio el paso a hacérselo en su día. "A ver, el piercing me lo hice hace dos años porque como os conté tenía el pezón invertido (metido para dentro). Con 17 años me lo operé para sacarlo e increíblemente la naturaleza lo volvía a meter, así que me recomendaron el piercing para que por narices no se metiera nunca más y así fue. Por eso lo llevo y además porque es mega sexy también", dijo.