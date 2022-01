Rocío Flores ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una confesión: Ha pasado por quirófano para someterse a un aumento de pecho.

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, muy ligada en el día a día de Telecinco, ha contado a sus seguidores los primeros datos de la operación, aunque desvelará todos los detalles próximamente.

Por lo pronto ya se encuentra recuperándose del post-operatorio en su domicilio y han sido muchos los que han caído en un detalle cuanto menos curioso: ¡Rocío Flores es del FC Barcelona!

En su cuenta de Instagram, a través de la stories, se dirigió a sus seguidores para contar su estado de salud y aparece con una chaqueta del equipo culé.

El resultado de la operación de pecho de Rocío Flores

De momento toca esperar para ver el resultado de la operación, pero en la primera imagen de Rocío Flores se observa a una joven contenta con el resultado, aunque dolorida y repleta de vendas.

"Todo está bien, todo genial. Efectivamente me he operado el pecho. Tenía muchas ganas de hacérmelo pero bueno, cuando me encuentre un poquito mejor os iré contando todo el proceso", aseguró a sus fans.