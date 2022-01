Taylor Swift puede sentirse más que orgullosa de un 2021 pleno de éxitos. Volvió a grabar dos de sus primeros discos, ‘Fearless’ (Taylor's Version) y ‘Red’ (Taylor's Version), para recuperar el control artístico, logrando una gran acogida.

Además, rompió los récords de transmisión de Spotify con ‘Red’ (Taylor's Version), por lo que sigue dándolo todo para lograr el mismo nivel de éxito con las reediciones de ‘Taylor Swift’, 'Speak Now, 1989’ y, finalmente, ‘Reputation’.

La cantante y compositora estadounidense no permite que nadie desacredite su dilatada carrera musical, plagada de continuos éxitos e innumerables premios y pegadizas canciones, donde en muchas ocasiones hace referencia a aspectos de su vida.

Por ello no ha dejado pasar la oportunidad de contestar a Damon Albarn, líder y vocalista de las bandas Blur y Gorillaz, que días atrás afirmó que Swif "no escribe sus propias canciones" en una entrevista con 'Los Angeles Times'.

“Existe una diferencia entre escribir y coescribir canciones”, lo que para él “no cuenta”, afirmó. Y añadió: “Yo sé lo que es coescribir. La coescritura es algo muy distinto a la escritura. No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido. Una compositora realmente interesante es Billie Eilish, así como su hermano. Me atrae más ella que Taylor Swift”.Swift, que no suele hacer caso a las críticas, no se lo ha pensado dos veces y le ha enviado un tajante mensajito a través de su perfil de Twitter. “@Damonalbarn, era una gran admiradora tuya hasta que vi esto. Escribo todas mis canciones. Tu opinión es completamente falsa y tan dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos. Wow”, tuiteado la intérprete de ‘All too well’. Algo más calmada, más tarde incluso ha bromeado con la situación: “Escribí este tuit por mí misma solo en caso de que te lo preguntes”.

En pocas horas, la respuesta de Swift ha sumado por más de medio millón de ‘Me gusta’, más de 180.000 retuits e infinidad de comentarios, entre los que cabe destacar uno del propio Albarn. Tras una supuesta reflexión, el mediático cantante ha pedido disculpas públicamente a Swift: ”Mantuve una conversación sobre la composición de canciones y tristemente se redujo al ‘clickbait”, o sea, al intento de conseguir clics en la web. Me disculpo sin reservas y sin condiciones. Lo último que querría era desacreditar el trabajo de escritura de tus canciones. Espero que me disculpes”.

Y es que la joven artista ha recibido el apoyo de infinidad de compañeros de profesión, así como de su ejército de fans, entre ellos el mismísimo presidente de Chile, Gabriel Boric, que ha mostrado su descontento ante las acusaciones de Albarn, confesando ser un incondicional fan de Swift.

“Aquí, en Chile, tienes un gran grupo de personas que te apoyan y que saben que tú escribes tus canciones desde el corazón. No te tomes en serio a tipos que necesitan insultar o mentir para lograr atención. Abrazos desde el sur”, ha escrito el mandatario.

El productor Nathan Chapman también ha salido en su defensa: “Sí. @taylorwift13 1,000,000% escribe sus propias canciones. Y es una de las mejores compositoras de nuestro tiempo”. Lo mismo ha hecho el actor Ian Bohen: “Creo que @taylorwift13 sí escribe sus propias canciones”. Por último, el productor Jack Antonoff, que trabajó con la artista en los discos ‘Lover’, ‘Floklore’ y ‘Evermore’, ha dado también la cara por Swift: “Nunca he conocido a Damon Albarn y nunca ha estado en mi estudio, pero aparentemente sabe más que el resto de nosotros sobre todas esas canciones que Taylor escribe”.

Esta polémica no es la primera que protagoniza Albam, ya que en 2015 Adele declaró a la revista ‘Rolling Stone’ que lamentaba haber trabajado con Albarn. Al parecer la llamó “insegura” y la cantante británica asegura que “terminó siendo uno de esos momentos de ‘no conocer a tu ídolo’”. Más tarde, Albarn se excusó en la BBC News con el mismo discurso: dijo que era un “clickbait” y que nunca había llamado insegura a su compañera de profesión.