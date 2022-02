Momento muy duro el que está atravesando Tamara Gorro tras su ruptura con el ex futbolista del Valencia CF Ezequiel Garay. Y es que su situación actual, en la que debe decidir si continúa o no adelante con su matrimonio, le está provocando falta de apetito e insomnio.

Es por ello que su psiquiatra ha tenido que ajustarle la medicación para que, al menos, pueda conciliar el sueño. Ella misma se ha encargado de contarlo a través de sus redes sociales.

«Lo primero es que sé que entendéis que esté menos activa, es normal, estoy en mis horas muy bajitas (…) Evidentemente, desde que ha sucedido esto último mi psiquiatra me ha ajustado la medicación sobre todo para dormir porque no descansaba”, explica la influencer.

“Me tiene un poco buf, me estoy adaptando, cada vez estoy mejor. A la vez me he marcado un objetivo porque nos tenemos que permitir el estar mal, no hay nadie indestructible, también tenemos que tener un límite de decir hasta aquí y de ahí en adelante», subrayó Tamara Gorro en su perfil de Instagram.

Estos problemas personales, además, le han quitado por completo las ganas de comer y ya ha perdido hasta 7 kilos. «He aprovechado este descanso para comer. He perdido muchísimo peso, el otro día cuando me pesé eran 7 kilos y una persona tan delgada como yo…os podéis imaginar», se sinceró Tamara Gorro.

Problemas de salud

Es evidente que Tamara Gorro está sufriendo serios problemas de salud desde su separación de Ezequiel Garay, aunque por suerte cuenta con la ayuda de expertos, de amigos, de su familia y de sus seguidores que son también, como ella misma asegura, su familia virtual.

«Hablando con mi terapeuta de que la semana que viene es mi cumple, el martes, me he marcado ese día para ponerme unas pinzas y no dejar de sonreír y no cerrar la boca. Empezar cien por cien como soy yo, empujándome porque estoy flojita. La vida sigue, hay personas que pierden familiares y la vida sigue», concluyó Tamara Gorro.