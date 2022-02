Puede que tu casa no esté lo 'acogedora' que desees. Así, entre nosotros... te confesaremos que lo primero que debes hacer es una limpieza general y así podrás verlo todo desde otras perspectiva.

Ahora bien, seguro que estás en ese punto en el que ves tanto por hacer que no sabes por dónde empezar. Si buscas trucos o consejos de limpieza te vamos a enseñar un método infalible: el método de limpieza Oosouji con el que dejarás tu casa como los chorros del oro.

Se trata, más que de un método, de un ritual japonés. Ya sabéis cómo son de disciplinados nuestros amigos asiáticos. Y además conseguirás limpiar tu casa a la vez que haces una limpieza emocional. ¡Win to win!

Así se pone en práctica el ritual de limpieza Oosouji: trucos para limpiar tu hogar

Lo primero que debes saber es que tiene hasta 10 pasos y que todos son imprescindibles. Eso sí, no puedes saltarte un paso: todos tienen su importancia.

En Japón este ritual de limpieza se pone en práctica a finales de diciembre para depurar el hogar de cara al Año Nuevo.

Los pasos a seguir para dejar tu casa impoluta

Paso 1. Reserva un día solo para limpiar

Aléjate de las excusas: te fijas un día en el calendario y un horario destinado para la limpieza del hogar. Si luego sale planes tocará decir "no". Hasta que no acabes no podrás emplear tu tiempo libre en otras cosas. Disciplina.

Paso 2. No escatimes en productos de limpieza

Debes tener todos los utensilios y productos de limpieza necesarios. Organízate, hazte una lista y compra con antelación todo aquello que necesites. También recipientes en los que guardar aquello que no quieras que esté por el medio. En Japón es habitual utilizar el vinagre para frotar y desinfectar las zonas más sucias.

Paso 3. Concentración y aislamiento

Céntrate en tu labor. Silencia el móvil o apágalo. Centra todos tus esfuerzos en limpiar y evita distracciones.

Paso 4. Lo primero, cocina o baño

Son los puntos de la casa que más cuentan. Debes, por tanto, quitártelas de encima lo primero.

Paso 5. Limpia y ordena

No mezcles habitáculos. Primero uno. Luego otro. Lento y sin prisas. Hazlo todo con cuidado, cariño y a fondo. El orden y la disciplina son esenciales en el ritual Oosouji

Paso 6. Siempre de arriba abajo

Empieza por lo más alto de cada una de las habitaciones que limpies. Es muy recomendable hacerlo así para que aquellos hilos de polvo que cuelgan en techos y paredes no manchen aquellas superficies ya limpias.

Paso 7. Todos aportan en casa

Habrá que limpiar a fondo. Y a fondo es... ¡A fondo! Aquellos muebles que nunca movimos tendrán que ser examinados en cada una de sus esquinas. Mueve los muebles, vacía los cajones, ordena todo. Y cuanta más ayuda en casa, mejor.

Paso 8. Adiós es adiós

No guardes cosas que sobran "por si acaso". La suciedad se acumula y no es necesario que siga siendo así.

Paso 9. Limpia de derecha a izquierda

En el sentido de las agujas del reloj para no olvidarte de ningún rincón. Y así en casa una de las habitaciones.

Paso 10. De dentro a fuera

Siempre. Por ejemplo pasa también con la fregona. Si lo haces al revés te chafas lo fregado. Pues así con todo. Con el polvo también.