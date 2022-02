Kiko Rivera e Irene Rosales podrían sumarse a la larguísima lista de famosos que han empezado 2022 separados. Así lo desvela el reportero de Telecinco Pablo González, que asegura quye que la popular pareja está viviendo "bajo el mismo techo, pero separada". El reportero segura que el hijo de la tonadillera habría pedido "un préstamos de 30.000 euros a espaldas de Irene". Lo habría hecho, según Pablo, para "pagar los pufos que no quiere que se entere Irene. No tiene efectivo e Irene está fiscalizando el dinero para que no vuelva a alardear de que en su momento gastó 8 millones de euros", contó.