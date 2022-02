Tamara Gorro y Ezequiel Garay vuelven a tener motivos para sonreír tras anunciar hace algunas semanas su separación. Y es que el pequeño Antonio (el segundo de los dos hijos que tienen en común) acaba de fichar por el Atlético de Madrid.

"Ayer mi pequeño rey empezó a entrenar en la escuela del Atlético de Madrid. Jamás le vi tan ilusionado, feliz, emocionado y nervioso… Como podéis imaginar, nosotros en la grada estábamos con la baba por el suelo…", escribió en sus redes Tamara Gorro junto a un vídeo del niño entrenando sobre el césped del Cerro del Espino.

"Mi hijo "nació en un campo de fútbol" viendo a su papá todas las semanas jugar, pero nunca le dijimos que eso era a lo que se tenía que dedicar. Soy de las mamás que piensan que todo niño/a deben de realizar aquellas actividades que desean, les gustan y sobre todo les hacen felices", quiso matizar la influencer.

No obstante, parece que el pequeño Antonio lo tiene muy claro. "Con tan solo cuatro años, él ya tiene un deseo, ser futbolista y jugar en el Wanda (jajaja me lo como). Y como cualquier mamá/papá, sus deseos siempre y cuando sean sanos y aporten valores y educación se lucha por cumplirlos. Claro que si dentro de un tiempo ya no quiere continuar, será tan sencillo como desapuntarle y que elija su nueva ilusión, porque como he dicho antes, creo que lo más bonito que podemos entregar a nuestros hijos, es la libertad de elegir aquello que les hace felices", concluyó Tamara Gorro, que como ella misma confesó también ha atravesado por algunos problemas a nivel mental en los últimos tiempos.