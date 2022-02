En una época en la que levantas una piedra y aparecen influencers y modelos, raro es que no nos codeemos con alguna/o en el día a día. Que tengo más de 5.000 seguidores en una red social, soy influencer; que subo fotos de estudio, soy modelo; que las fotos son sobre moda, decoración o gastronomía y tengo más de 100 'me gusta', soy influencer. Dicho lo cual, lo raro es que los jóvenes famosillos de la televisión no salgan con los mencionados modelos e influencers. Este es el reciente caso de Diego Matamoros, que quizá estaba un poco envidioso de su padre, Kiko Matamoros. Ambos divorciados en los últimos tiempos, tienen una relación con una mujer que no sólo cubre estos perfiles, sino que además comparte nombre: Marta.

Diego llevaba una temporada buscando novia como quien anda por Tinder, tras su divorcio de Estela Grande. Empezó una relación con Carla Barber u otra con Mery Turiel, pero ahora parece formalizar con Marta Riumbau. Celebrando San Valentín (ejem), fue el propio Matamoros quien compartió un post en sus redes sociales con una foto y un comentario: "Ayer bailamos con lobos"... y es que acudieron a un lugar en el que cuidan lobos en la provincia de León. Ella respondió a la foto con emoticonos y corazones. Típico tópico. Marta Riumbau Marta Riumbau es una influencer de moda en España (de las que sí que sí), que acumula 650.000 seguidores en Instagram, muchos de ellos reales. Es de las que alcanzaron pronto el éxito y se codea con varios rostros conocidos que quizá ahora vayan a más. Tiene 34 años y recientemente lanzó la primera pista sobre su relación con Diego Matamoros: "Con, mi, me, conmigo. Cuántas veces nos habrán dicho que 'para querer, primero hay que quererse a uno mismo, valorarse y ser feliz estando solo, solo así podrás querer bien a alguien'. Y qué difícil es hacer eso. Hay personas que lo harán bien a la primera y otras (como yo) a las que les han hecho falta unas cuantas caídas para aprenderlo. Yo ahora querer(me) antes que querer(te) pero si (te)quiero voy con todo. Puedo estar sin ti pero no quiero".