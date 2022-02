Puede ser una de las noticias del año en clave 'Casa Real'. La infanta Cristina ha estallado en público para desmentir que siga "enamorada" de Iñaki Undargarin y a adelantado que la interrupción matrimonial precede al siguiente paso, el divorcio.

Cristina ha querido aclararlo todo semanas después de que estallara la nueva relación de Iñaki con Ainhoa Armentia. Han sido semanas duras para la familia en las que, poco a poco, se fue creando una corriente de opinión/información que apuntaba a la posible reconciliación entre Cristina y el exdeportista profesional en el mundo del balonmano.

Se especuló con un distanciamiento entre Iñaki y su nueva amante, pero lejos de la realidad... siguen estando unidos. Y mientras, la infanta -que sigue llevando la alianza de matrimonio- ha roto su silencio en la revista Lecturas. Dicha publicación ha logrado la exclusiva del año: Primero filtró las primeras fotos de la supuesta infidelidad de Iñaki Undargarin y ahora ha podido hablar con la propia Cristina.

El reproche de Cristina a Undargarin por su infidelidad con Ainhoa Armentia

El pasado viernes una persona de su círculo más cercano dio la cara por ella y a es a la misma a la que se atribuyen las declaraciones que confirman que habrá divorcio y que Cristina está muy disgustada con Iñaki. Luis Pliego y Pilar Eyre confirman la exclusiva y explican el motivo que lleva a Cristina a seguir portando la alianza de matrimonio. "Yo no he fallado", reprocha. "Respeto la institución del matrimonio, llevo el anillo desde hace casi 25 años y lo voy a seguir llevando hasta que me divorcie".

"¡Quiero que el mundo sepa que yo no tengo nada de qué avergonzarme!”, expresó. Su intención es firma: Habrá divorcio y así quiso asegurarlo. "No va a haber reconciliación, ni perdón". Está muy molesta por su infidelidad.

Ataque de Cristina a la revista Hola

De igual modo, Cristina reprochó el trato que la revista Hola tuvo con ella publicando en su portada una imagen suya en el aeropuerto de Zúrich. En ella se le veía portando el anillo de casada pero con un aspecto desmejorado, triste. Cristina considera que fue una invasión a su intimidad y que los comentarios no reflejaban la realidad, algo que molestó y mucho después de años de respeto mutuo entre las partes y de lazos estrechos con la revista del corazón.

Un mensaje para los falsos 'amigos' que están haciendo daño a la Familia Real

Cristina, por último, se refirió a los supuestos 'amigos' que ahora están haciendo mucho daño a la familia filtrando que podría haber una reconciliación. "Es falso. El amor ha pasado al disgusto y luego a un intenso cabreo. Su intención de divorciarse es irrevocable". Esto es lo que cuenta Pilar Eyre, al pie del cañón desde el inicio de la noticia. Ahora bien, si todavía no ha llegado es por un motivo...

¿Por qué no hubo divorcio y sí interrupción matrimonial?

Tiene una explicación. Cristina accedió a regañadientes a las súplicas del abogado de Iñaki Undargarin por un sencillo motivo: Si se divorcio tiene más difícil que le concedan la libertad definitiva (está en prisión).

"Cristina accedió a regañadientes, porque es una persona que odia la mentira y ella quería comunicar, no la interrupción, sino el final de su matrimonio", avanzan desde la revista Lecturas.

"No he sido yo. Que no sigan diciendo que estoy enamorada", zanjó Cristina.