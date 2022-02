El paso de Penélope Cruz por El Hormiguero no dejó indiferente a nadie. Pablo Motos le pidió que contara su anécdota más estrafalaria y la actriz sorprendió con su confesión sobre un director cuya identidad no reveló. "En la primera reunión me preguntó si yo me comía la ropa del personaje si no me gustaba su vestuario", aseguró.

En un primer momento nadie, incluido el presentador, encontró el sentido en lo que expuso Penélope Cruz. Esta, sin embargo, prosiguió y explicó los motivos: otra actriz que había trabajado con ese director se comía, literalmente, el vestuario. Y no era una broma, pues la española pudo comprobar que, en efecto, su compañera de profesión había ingerido estas prendas. Lo cual suponía un serio contratiempo para los rodajes. La anécdota de Antonio Banderas Antonio Banderas también contó su experiencia más estrafalaria, que no era tan alucinante como la de Penélope Cruz pero tampoco tiene desperdicio. Se trataba de un actor que siempre iba acompañado en el set de rodaje de un personaje que se dedicaba a esparcir incienso por donde pasaba. Como no podía ser de otra manera, las risas se desataron en el plató. El malagueño reconoció que el equipo de producción tuvo que pedirle que dejase de hacerlo. Las anécdotas más estrafalarias que le han pasado a @PenelopeCruzOfi, @antoniobanderas y Oscar Martínez #BanderasCruzMartínezEH pic.twitter.com/yUeLk89Yy7 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 21 de febrero de 2022 El peligro de las redes sociales El cartel de lujo que presentaba el programa también incluía a Óscar Martínez, pero este aseguró que no tenía ninguna vivencia alocada que compartir. Tras abordar ese tema, Pablo Motos preguntó a los invitados sobre otro tema de actualidad como las redes sociales. "Yo no leo casi nada sobre sí misma, ni lo bueno ni lo malo", explicó Penélope Cruz. El actor que se olvida de su pasado en Física o Química: No quiere más reencuentros