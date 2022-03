Antonio Resines no ocultó la emoción que sintió al recibir la Medalla de Oro a las Bellas Artes 2020, cuya entrega se pospuso a 2022 por culpa de la Covid-19. Este virus afectó duramente al actor, que pasó 36 días en la UCI y 12 en planta durante este invierno tras ser gravemente afectado por el patógeno.

"Sabe muy bien. Que te den este premio cuando estás un poco flojo emociona más", reconoció Resines tras recibir la insignia. El actor reveló que se va encontrando mejor con el paso del tiempo: "Me encuentro baldado pero puedo andar, cosa que hace tres semanas no podía. Puedo andar incluso sin las muletas". Sin embargo, reconoció que todavía no está en perfectas condiciones: "Me queda un tiempo de hacer ejercicio y recuperar la movilidad. La recuperaré, me quedan un par de meses".

A pesar de todo lo que ha pasado, el de Torrelavega no ha perdido el sentido del humor. "Cuando he visto las escaleras de la tarima casi me da un infarto, han tenido el detalle los reyes, el ministro y la presidenta de bajar", bromeó. "Estoy muy contento porque he hecho un esfuerzo pero creo que ha merecido la pena".

¿Cuándo reaparecerá?

El cine español está deseando volver a ver a Antonio Resines en la gran pantalla y el actor también fue preguntado por su fecha de reaparición. Dado su estado de salud actual, no trabajará antes de verano: "Físicamente no aguanto".