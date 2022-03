"Noche de sorpresas" para Tamara Gorro. La presentadora recibió una sorpresa por parte de su grupo de amigos con motivo de su cumpleaños, que no había querido celebrar en su momento al no encontrarse con ánimos, y le dijeron que a las nueve de la noche del pasado sábado tenía que estar preparada. "Tela la que me han liado. Me han hecho una fiesta de mi cumpleaños porque sabéis que no lo quise celebrar, y madre mía la que liaron. Nos acostamos a las seis de la mañana", ha contado a través de sus redes sociales.