Han pasado ya cuatro meses desde que Ana Rosa Quintana se apartara de las pantallas para poder centrarse en la recuperación de su enfermedad. El apoyo de todos sus compañeros de productora y muchos otros de la cadena ha sido público y notorio, respetando en todo momento la intimidad en un momento tan duro como el que le está volviendo a pasar a la presentadora más popular de la televisión española.

Joaquín Prat, uno de sus más fieles empleados y amigos de Ana Rosa y quien le ha mandado muchas veces ánimo de manera pública y privada, pero ha dejado claro que están muy cerca de ver su regreso. "Mañana cumplimos 4.300 programas y faltas tú. Aquí te estamos esperando", afirmó el presentador.

En este sentido, la revista Semana ha publicado información al respecto en forma de fotografías de Ana Rosa Quintana en las que aparece paseando sonriente por Madrid; una imagen llamativa y que evidencia que se encuentra en un buen momento de salud. La popular presentadora, por su parte, publicó en Instagram una imagen con un mensaje esperanzador: "Lo que más preguntáis: ¿cómo estás? Después de 4 meses de tratamiento estoy muy bien, en este momento rabiosa por todo lo que me estoy perdiendo en el programa. Trabajando la paciencia y agradecida por tanto cariño. Estoy aprendiendo tantas cosas …. He dicho hola a verduras y frutas, a lo natural y ecológico, adiós al azúcar, todo lo procesado, las grasas, el alcohol y todo lo que ya sabemos y no hacemos. Alimentarse bien y hacer ejercicio funciona".