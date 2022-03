No ha pasado un año desde que Antonio David Flores fuera despedido de manera fulminante de Telecinco tras la emisión del primer capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco y la cadena ya prepara su vuelta.

Lo cierto es que desde que se marchó, no ha habido día que su nombre no haya acaparado los temas tratados en los diferentes programas de Telecinco, especialmente Sálvame. El que fuera su programa lleva un año cargando a diestro y siniestro contra el ex guardia civil. Apodos como "el penas" o "la alegría de la huerta" llevan el sello de Jorge Javier Vázquez.

El bajón de audiencia que ha experimentado la cadena, fruto del giro que supuso la aparición de Rocío Carrasco en la cadena, pasando a monopolizar todos los temas y acabando con la variedad de opiniones que caracterizaba a la cadena, ha hecho que Mediaset se vea en la imperiosa necesidad de recuperar audiencia a toda costa.

Y sin duda la mejor baza es el programa estrella de la cadena, Supervivientes. El reality que año tras año lidera las audiencias televisivas de abril a julio es el principal argumento para recuperar el terreno perdido con la competencia.

Según RAC1, Mediaset estaría negociando con Antonio David Flores para concursar en Supervivientes. Además, el ex colaborador podría hacerlo en compañía de su nueva novia, Marta Riesco, reportera del Programa de Ana Rosa, que de esta manera pasaría a ser personaje, algo que ella ha repetido en numerosas ocasiones que no haría.

Otra de las opciones sería que solo concursara Mata Riesco, y que Antonio David fuera a las galas a defender a su novia, además de viajar a Honduras durante el concurso, como suelen hacer los familiares de los más famosos de la edición.

Consecuencias del fichaje

La posible vuelta de Antonio David tendría consecuencias directas para Supervivientes. El presentador del programa, Jorge Javier ha repetido en numerosas ocasiones que no volvería a compartir plató con él.

Por tanto, si Antonio David llegara, Mediaset necesitaría buscar a un nuevo presentador para el reality estrella. La baja de Jorge se sumaría a la de Jordi González y a la de Lara Álvarez, que esta temporada tampoco estarán en el programa. Los sustitutos se conocerán en las próximas fechas.

Los otros posibles concursantes

Algunos ya han desmentido su participación como Bárbara Rey, Vicky Martín Berrocal o Julia Janeiro, pero el silencio de otros hace sospechar a la audiencia. Belén Rodríguez, Carmen Borrego o Laura Fa son las que más papeletas tienen del universo Sálvame. Además de la sobrina de Isabel Pantoja, Anabel, de rigurosa actualidad tras su efímero matrimonio con Omar Sánchez.

Manuel Bedmar, el exnovio de Rocío Flores, podría ser otro de los grandes fichajes de esta edición. Con experiencia en programas de la cadena estaría alguno de los concursantes de 'La isla de los tentaciones'. Nombres como los de Manuel o Lucía suenan con fuerza. Rosa López, Eduardo Navarrete, Ángel Garó o Saúl Craviotto también están en el punto de mira.

Las claves de la 'Operación Deluxe' de Antonio David Flores y Telecinco