Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia han dado un importante paso hacia adelante en su relación: ambos tienen intención de divorciarse. Todo ha llegado después del ultimátum que ella le ha dado al todavía marido de la Infanta Cristina. Lo que comenzó como un romance clandestino se ha convertido en una relación que se afianza por momentos.

Fue el pasado mes de enero cuando una polémica portada de una revista del corazón destapaba la relación entre Iñaki y Ainhoa, pero supimos en ‘Viva la vida’ que llevaban juntos desde finales de agosto o principios de septiembre. Por ello, a Ainhoa no le sentó bien ver esas imágenes de Iñaki con la infanta en Navidad y fue el motivo por el que decidió darle un ultimátum porque ella ya había tomado la decisión de divorciarme. “A los pocos días, él viaja a Suiza y mantiene una conversación con la infanta y ella le dice que no tiene intención de separarse. Él dice que sí que quiere. Después se reúne en Barcelona con sus abogados y le manifiesta que la infanta no se quiere separar pero él sí”, cuenta José Antonio Avilés, que ha conseguido contactar con el entorno de ella y ha mantenido una conversación en la que le revelan que Ainhoa nunca fue infiel a su pareja y que está a punto de divorciarse. Pero ¿qué hay de Iñaki? Pues, según ha podido saber Avilés, el marido de la infanta Cristina también tiene intención de dar este mismo paso.

La relación avanza y la pareja está planeando alquilar un piso para mudarse juntos, tal y como reveló recientemente Ya es mediodía, y negó que ninguno de los dos conozca a los hijos del otro