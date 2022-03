Supermercado en Madrid no hay ni un litro de leche en las estanterías. En este de Sevilla apenas se ven unos bricks. Y poca queda en otros de Vigo o Gijón. La leche está desapareciendo por una preocupación excesiva ante un posible desabastecimiento, llenando los carros hasta arriba.

Desde los propios supermercados se pide tranquilidad y no hacer compras compulsivas. También las organizaciones de consumidores ruegan que no se haga un acopio innecesario. Faltan determinadas marcas en determinados sitios por la huelga de transportes pero no habrá desabastecimiento ni motivos para acaparar tanto miedo injustificado.