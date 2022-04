Antonio David Flores sigue empeñado en boicotear a Sálvame a toda costa. El ex de Rocío Carrasco sigue con su particular cruzada con el programa de Mediaset tras su expulsión de la cadena y ahora ha decidido sacar una anécdota que dejaría en muy mal lugar a sus miembros.

Cada vez que puede, el ex de Olga Moreno y ahora pareja de Marta Riesco no duda en lanzar dardos contra la productora del show televisivo y esta vez no iba a ser menos. Ha sido a través de su canal de YouTube, la plataforma mediante la que últimamente expresa su opinión sobre todo tipo de conflictos mediáticos y sobre la que rechazó la posibilidad de unirse a la próxima edición de Supervivientes.

El último ataque de Antonio David a Sálvame

¿Por qué ha atacado ahora Antonio David a Sálvame? Sencillo. Ha recordado un episodio que se remonta a hace (aproximadamente) un año. Por aquel entonces Telecinco comenzó a emitir el famoso documental de Rocío Carrasco 'contar la verdad para seguir viva'.

Si bien es cierto que por aquel entonces Rocío Flores se mostró de parte de su padre, Antonio David, acusado de malos tratos por la hija de Rocío Jurado... tal vez en algún momento pudo tener un gesto con su madre y éste fue vetado por Telecinco.

Esto es lo que, al menos, relata Antonio David Flores. “Alberto Díaz Cabezón, te recuerdo la llamada de mi hija al programa, donde tú atendiste esa llamada, donde mi hija quería entrar para estrechar puentes, y dijisteis que el tono de mi hija era de una persona que estaba alterada y que por eso no la dejabais pasar en directo al programa. ¡Mientes!”, comentó en su último vídeo.

Más tarde añadió. “Mentisteis hace un año y no habéis dicho la verdad, como de costumbre. El tono de mi hija fue conciliador en esa llamada contigo, pero, obviamente, no os interesaba que Rocío Flores entrase en directo para tender puentes con su madre. ¿Por qué? Porque os destruía el documental”, aseguró.

La teoría sobre la última confesión de Antonio David sobre Rocío Flores y Rocío Carrasco

Al parecer, se cree que Antonio David podría haber estado en ese justo momento con su hija, que decidió llamar en directo para acercar posturas con su madre. Es por eso que el malagueño sabría de primera mano lo que pasó y ahora acusa a la dirección del programa de veto.

Antonio David se moja sobre los despidos de Sálvame