María Pombo y Álvaro Morata tienen un pasado en común, pero su historia de amor no acabó bien. La influencer fue la invitada de esta semana en Mi casa es la tuya y relató a Bertín Osborne cómo fue su ruptura con el futbolista y el inicio de su relación actual con Pablo Castellano.

Mientras salía con el delantero, Pombo conoció a Castellano en el Mutua Madrid Open. En ese momento, sin embargo, vivía en Turín con Morata. "Volví a Italia. Pero ya tenía todo el rato a Pablo en la cabeza. No me sentía valorada y me volví a España. Allí nos peleamos un montón, hubo como movidas que definitivamente dijimos que no podíamos estar juntos", confesó durante la entrevista. La influencer consideraba que quedaba en un segundo plano: "Mi novio era famoso, me di a conocer por él".

Tal y como relató María Pombo, la ruptura le pasó factura en las redes sociales: "Cuando rompimos tenía 30.000 seguidores, que eso es una burrada, pero me odiaron y se cabrearon conmigo y bajé a 15.000. En ese momento aún no era trabajo y no me preocupé. Se quedó la gente que les gustaba quién era yo". Esa cifra de usuarios pendientes de su perfil fue la base de los 2,4 millones que le siguen hoy en día.

El inicio de su relación con Pablo Castellano

Antes de romper definitivamente con Morata la influencer ya mantenía conversaciones con su actual marido. "María, no sé si te acordarás de mí, soy Pablo Castellano, voy con un amigo a Santander", fue uno de los mensajes que recibió. A partir de ahí todo fue sobre ruedas: "Estaba apreciando cosas de mí que ninguna pareja había apreciado. Es como que mis otros novios eran los importantes y en este caso Pablo estaba dándome importancia a mí".

María tuvo una relación con el futbolista Álvaro Morata y cuando lo dejaron perdió muchos seguidores de su cuenta de Instagram. #MiCasaMaríaPombo pic.twitter.com/YUZkOFuzpg — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) 2 de abril de 2022

Una vez terminó su relación con el jugador de la Juventus, lo demás ocurrió rápidamente y se fraguó un 17 de octubre de 2015. "Empecé a salir con Pablo y él me empezó a impulsar. Fue la primera persona que creyó en mí", revela María Pombo. En 2018 se casaron y ahora tienen un hijo. Entre los tres luchan contra la enfermedad que le fue diagonisticada en 2020: esclerosis múltiple.