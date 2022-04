Ainhoa Cantalapiedra es la tercera concursante confirmada para Supervivientes 2022. La ganadora de la segunda edición de 'Operación Triunfo' se une a Nacho Palau y Kiko Matamoros en la nueva edición del reality que arrancará próximamente en Telecinco.

Cantalapiedra, quien participó también en las preselecciones de Eurovisión 2003 y 2010, en el vídeo que anuncia su confirmación, aparece la cantante haciendo la lista de cosas que tiene que llevarse a un viaje con destino a Honduras. En dicho vídeo se puede ver a la cantante alegre y con ganas de afrontar la aventura, algo que ha confirmado durante su conexión en directo con 'Viva la vida'. "Chubasquero, calcetines... Me presento, para los que no me conozcais, soy Ainhoa Cantalapiedra, cantante y autora. Estoy preparando una lista para ir a un lugar donde la aventura es total, entre sol, entre bichillos, y donde voy a pasar un poco de hambre", decía la ganadora de 'OT 2'.

Ya son tres los concursantes que conocemos para la próxima edición del reality más extremo de la televisión. A Ainhoa Cantalapiedra se unen los ya confirmados Kiko Matamoros y Nacho Palau, ex pareja de Miguel Bosé. La lista de confirmados suma nombres poco a poco y el cuarto se dará a conocer el lunes 4 de abril en 'El programa de Ana Rosa'. La pista para descubrir la identidad de este nuevo participante es un plátano.