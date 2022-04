Pese a su aspecto infantil a causa de la acondroplasia, Hasbulla tiene 19 años y es toda una sensación en redes sociales. Su cuenta de Instagram alcanza ya los dos millones de seguidores y ahora está en el foco de la polémica por sus últimas declaraciones sobre Cristiano Ronaldo.

Todo ha venido por una entrevista que Hasbulla concedió al jugador de fútbol americano Caleb Pressley en Barstool Sports. En ella, el joven charló sobre su vida, así como su relación con otros personajes famosos, como Khabib o la estrella del Dortmund, Erling Haaland, de quienes sólo tiene buenas palabras.

El ataque a Cristiano

Hace unos días, el jugador del Manchester United posó junto a Abdu Rozik, con quien Hasbulla Magomedov mantiene una conocida enemistad. Sobre este asunto fue preguntado el ruso y su respuesta no dejó indiferente a nadie: "No me podría importar menos Cristiano Ronaldo. Soy más famoso que él".

Te puede interesar: Gente El 'corte' de Chenoa: Escándalo entre los compañeros de OT por la boda de la artista

Esta no ha sido el única declaración polémica que ha dejado el joven sobre CR7, ya que también criticó duramente su juego. Hasbulla considera que lo único que hace bien el portugués es "pasar el balón".