Supervivientes 2022 ya ha llegado y tiene (incluso) una fecha de estreno. Toca esperar unas semanas, aunque en Telecinco han puesto una marcha más y van avanzando detalles importantes de cara a una edición que esperan sea muy especial.

Detalles que no pasan desapercibidos entre la audiencia, que sigue atenta la evolución en la previa del reality. Por lo pronto, Telecinco está presentando poco a poco y en sus diferentes programas referencia a los concursantes de la edición de Supervivientes 2022.

Y... ¡Sorpresa! La última de ellas es Anabel Pantoja. Sí, la sobrina de Isabel Pantoja está de vuelta en un reality y volverá a participar en Supervivientes. ¿Cómo? ¿Volverá? Correcto. Ya lo hizo en la edición de 2014, aunque por entonces no salió demasiado bien.

¿Qué ocurrió en Supervivientes 2014 con Anabel Pantoja?

Pues que fue un bluf su participación. Por entonces no eran tan famosa y a las dos semanas de reality fue expulsada después de rogar a la audiencia que la sacaran de la isla.

¿El motivo? Ella mismo confesó a su vuelta que no se quiso marchar por el hambre, sino por el "agobio y la claustrofobia" la que le causó estar allí participando.

Ahora Anabel Pantoja, que también participó en otros realities de Telecinco como GH VIP 7 o 'El tiempo del descuento', además de 'Sola'.

La experiencia de Anabel Pantoja en otros realities tras confirmarse para Supervivientes 2022

Realmente, su experiencia en GH VIP 7 tampoco es que durara mucho. Mudarse a Guadalix era uno de los grandes sueños de Anabel, pero la audiencia (esta vez sin súplicas) le echó a las primeras de cambio.

En 'Sola', el aislamiento tampoco es que fuera demasiado bien. Por eso, una semana después de entrar al pisito también se dejó el programa...

El objetivo de la vuelta de Anabel Pantoja

Pues bien, después de tantas (y traumáticas) experiencias, Anabel Pantoja se ha fijado un reto tras su fichaje por Supervivientes 2022. "No voy a abandonar porque no me da la gana pagar una penalización. Voy a trabajar, porque necesito el dinero".

El reto, eso sí, llegará con una ventaja. Ya conoce el funcionamiento del programa y cómo es estar en la isla. Incluso ya se ha tirado desde el helicóptero.

