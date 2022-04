Llegan las vacaciones de Semana Santa, tiempo para disfrutar en familia y reencontrarse si estas lejos de tus seres más queridos como es el caso de la princesa Leonor. El jueves 14 de abril termina sus clases en el UWC Atlantic College para disfrutar de unos días libres en los que ya tiene programada una aparición oficial pero también tendrá mucho tiempo para estar junto a sus padres y hermana. En el Pabellón del Príncipe ya están esperando con ansias su regreso.

Desde las pasadas Navidades, la heredera del trono no pisa España. Es presumible que, como hizo en diciembre, Leonor tome un vuelo desde el aeropuerto de Heathrow, en Londres, hasta Madrid esa misma noche, acompañada únicamente por sus escoltas. Desde que empezó el curso en el internado galés, la Princesa ha disfrutado tres periodos de vacaciones. El primero fue en octubre, y lo aprovechó de pleno para participar en los actos relacionados con los Premios Princesa de Asturias; sin embargo, durante el segundo, en Navidad, y con una situación de contagio de la variante ómicron por las nubes, Leonor no apareció públicamente y solo la vimos en el christmas tomado un día después de su llegada a Madrid; ahora, en este 'spring break', Casa Real es consciente de que los españoles quieren ver a su Princesa, y así será.

Leonor tiene al menos un acto programado durante su estancia en España. Debido a motivos de seguridad, no se sabe ni dónde ni cuándo, tan solo que será "muy significativo", dado que será su reaparición pública tras más de medio año. Por lo que Zarzuela ya se encuentra inmersa trabajando en este compromiso del que, de momento, no quieren dar más detalles. Justo el día que empiezan las vacaciones de Leonor da comienzo también la Semana Santa, por lo que podrá disfrutar más aún de sus padres, quienes suelen vaciar su agenda para estas fechas. Una de las incógnitas era si la familia al completo asistiría a la misa de Pascua el Domingo de Resurrección después de dos años de ausencia debido a la pandemia. Sin embargo, a los Reyes y a sus hijas no se les espera ese año en la liturgia, a la que está previsto que acuda únicamente la reina Sofía, quien sí pasará la Semana Santa en Mallorca.

Hasta el 24 de abril no será cuando Leonor retome ya las clases en Gales. Esos días, los Reyes estarán con la agenda cargada con el almuerzo que ofrecerán el día 22 previo a la entrega del Cervantes y la celebración de dicha ceremonia la jornada siguiente, coincidiendo con el Día del Libro. Unos actos en los que ya veremos a don Felipe y doña Letizia sin mascarilla, pues a partir del 19 no será obligatoria llevarla en interiores. Lo que sí se perderá Leonor es el cumpleaños de su hermana. La infanta Sofía cumple 15 años el 29 de abril y lo hará sin Leonor, quien ya estará en Gales, aunque no tendrá que esperar mucho para volver a verla. El curso termina para los de primero de Bachillerato el 17 de junio. Ese mismo día, aquellos alumnos que lo deseen al aeropuerto de Heathrow para regresar a casa. El 18 de junio no debe quedar ya ningún alumno en la escuela.

Un verano intenso

Una vez ya terminado el curso, Leonor podrá centrarse más en su agenda institucional, que incluye la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona, de la que es presidenta de honor, en Barcelona a finales de junio. Tras ello llegarán las vacaciones estivales para los Reyes, que pasarán en Mallorca junto a sus hijas, al menos las primeras semanas. Si todo va como está previsto, allí cumplirán con los actos tradicionales antes de poner rumbo a sus vacaciones privadas. A finales de agosto, Leonor volverá a hacer las maletas para regresar a Gales e iniciar segundo de Bachillerato. Falta por saber si la infanta Sofía decidirá seguir los pasos de Leonor en el UWC Atlantic College.