Pablo Motos ha concedido una entrevista durante sus vacaciones de Semana Santa a la revista '¡Hola!' en la que ha hablado, entre otras cosas del bofetón de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Premios Oscar 2022. "Cada vez tenemos la piel más fina y cada vez los medios de comunicación se parecen menos a la realidad, lo cual dice muy poco de los medios", asegura el presentador de 'El Hormiguero' sobre su amigo.

El conductor del espacio de Antena 3 ya se pronunció sobre el bofetón de su amigo en su momento, pero en su última entrevista, ha querido ahondar en el tema: “Lo que pasó es una desgracia que le puede pasar a cualquier persona que se ponga nerviosa. Ese tipo de reacciones son muy rápidas. Eso es una desgracia, un error. Ya ha pedido perdón y se ha ido de la Academia del Cine”. Will Smith ha sido castigado por la Academia con 10 años sin poder acudir a ningún evento o programa de la organización, incluidos los Oscars. Una medida que el propio actor ha aceptado: “Acepto y respeto la decisión de la Academia”. Sin embargo, para Pablo Motos, lo que viene detrás de este castigo ya sobra: “En mi opinión, el castigo ya está. La desproporcionalidad de que después te cancelen me parece horrorosa y creo que deberíamos hacer una sociedad que se parezca más a la realidad y menos al postureo de quedar bien con la gente para que no se ofenda”.

El presentador de Requena suele ser una de las personalidades más comentadas en las redes sociales, aunque él mismo asegura que nunca ha leído las críticas que puede llegar a recibir. En este sentido, su opinión sobre este tema también genera siempre debates. Algo, las criticas, que el presentador asegura que no da ninguna importancia. "No me googleo jamás. Me lo recomendó alguien. No recuerdo quién fue, pero me dijo: ‘No leas nada sobre ti y serás muchísimo más feliz’. Y lo hice y funciona como un tiro", comenta.

Respecto a las redes, ha asegurado que no se mete nunca en ellas: "Las redes no las miro. Créeme, en mi vida he entrado en Twitter. Nunca. Ni una sola vez. Sé que hay gente muy agresiva conmigo y lo siento mucho, porque no nos conocemos. Igual si nos conociésemos no opinarían lo mismo. Pero no lo vivo mal, porque no lo siento. Llevo una vida absolutamente normal".

Y es que él considera que su éxito no viene del lado de las redes, sino de las audiencias: “Las exigencias de lo que hago bien o mal me las da el minuto a minuto de la audiencia y mi equipo, que es muy duro. Pero de lo demás no miro nada. No creo que alguien se ponga a ver la tele porque odia a una persona cada noche, porque estarían enfermos”, añade Motos. “Luego tengo un equipo de talibanes que no me perdona una. Y tenemos un sistema muy bestia para no cometer errores. Aunque también te digo que me estoy haciendo mayor y empiezo a hacer ya lo que me da la gana”, concluye.