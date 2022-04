Las novedades sobre Will Smith no han dejado de encadenarse desde que el actor estadounidense propinase una bofetada a Chris Rock por contar un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith. No son pocas las consecuencias a las que se expone, pero el intérprete también está recibiendo buenas noticias como la del negocio económico que mantiene y va en auge.

Lo cierto es que, además de en la pantalla, el ganador del Oscar es protagonista en la escritura. Hace algunos meses el actor publicó 'Will', un libro que recoge sus memorias. Y las ventas de ejemplares se han disparado considerablemente desde el incidente en la gala, tal y como ha revelado la revista Forbes recientemente. Así queda el ranking de ventas Will Smith, un personaje ya mediático de por sí, lleva dos semanas en boca de todos y esto ha sido el desencadenante para relanzar las ventas de sus memorias. La lista USA Today revela que está en el puesto número 73 del ranking de libros más comprados en Estados Unidos en la actualidad. Todo un logro fuera de los rodajes que se suma a su popularidad en la gran pantalla. Sin embargo, los números son todavía más llamativos teniendo en cuenta el ranking de libros de no ficción, donde 'Will' ha saltado hasta el segundo puesto. Antes del bofetón a Chris Rock no figuraba entre los 150 más vendidos y en el listado de no ficción era el decimocuarto. Pablo Motos se pronuncia sobre el castigo de la Academia a Will Smith Entre otros temas, el libro relata momentos complicados de su vida en los que habla de abusos físicos de su padre a su madre y confiesa que se planteó matar a su padre. Además, revela que tuvo pensamientos suicidas antes de auparse a la fama y convertirse en un actor de prestigio.