"Sé el nombre tanto de niña como de niño. Pero lo anunciaré cuando sepa lo que es y también el descartado", asegura muy emocionada en su dulce espera. Lucía ha charlado con sus seguidores de Instagram a los que ha dado detalles de su embarazo. ¿Los más jugosos? Cómo es ahora su relación con exnovio, Isaac Torres, y la familia de este.

La de Puerto Real confesaba hace unos días que cuando supo que estaba embarazada tras romper con el catalán tocó fondo pero ahora todo va sobre ruedas: "Estoy súper tranquila, me encuentro en paz. Esto me ha llegado para ayudarme porque estaba muy mal". La expareja vive a muchos kilómetros de distancia desde ese momento, pero ¿cómo está la relación ahora? La gaditana lo ha aclarado. "Hablamos para lo que hay que hablar y punto", ha dicho Lucía muy tajante dejando claro que no hay posibilidad alguna de reconciliación con el padre de su futuro hijo o hija. "No me gusta ni quiero hablar de él. Lo quiero dejar al margen que él cuente sus cosas y yo contaré las mías. Cordial", ha explicado la joven en sus stories de Instagram.

Lucía soltaba la bomba hace unas semanas en el programa 'Baila Conmigo', que presenta Nagore Robles, en Cuatro. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' anunciaba que está embarazada de Isaac y que se enteró de la noticia después de romper con el catalán por una nueva infidelidad de él. El influencer desmentía los motivos de la ruptura que había dado su exnovia pero confesaba su emoción por convertirse en padre por primera vez.

No ha querido dar detalles de si Isaac está presente en las ecografías del futuro bebé y solo se ha limitado a comentar que está muy nerviosa porque ahora le toca la de las 12 semanas, "la más importante", ha recordado. En cuanto a cómo es su relación con la familia de su ex y si está volcada con los asuntos del bebé, ha dicho que no quiere decir absolutamente nada y que debe ser Isaac quien responda a esta pregunta.