Si hace unas semanas se confirmó un bombazo en el Universo Mediaset, el embarazo de Lucía (LIDLT) de Isaac Torres, ahora se podría haber confirmado otra al margen. Algunos apuntan a una cortina de humo para desviar la atención, aunque la realidad es que en Sálvame está ganando fuerza una nueva historia de amor.

Y no, no es la de Antonio David y Marta Riesco, que al parecer habrían roto su relación. Se trata de una historia sorprendente: Lobo, el ex de Lucía, podría estar iniciando un romance con Anabel Pantoja.

Por lo pronto, Lobo se centra es desmentir que no preste atención de Lucía durante el embarazo pese a que terminaran de malas formas su relación. En 'Baila Conmigo' se ha sincerado. "Por una persona que tenemos en común lo sé todo del bebé. Que no se lo pregunte a ella es diferente... Pienso en ella, he sido muy feliz. Me da lástima que sea en esta circunstancia, es lo más bonito que me puede pasar y estoy súper contento"...

No obstante, el asunto va a más. Nagore Robles, que presenta el programa, habría dado hace unos días una información relevante sobre una posible nueva historia de amor entre Isaac y Anabel Pantoja.

Isaac da rienda suelta: ¿Relación con Anabel Pantoja?

Durante una conversación con la también exconcursante de la Isla, Mayka Navarro, aseguró jugando al despiste que habría habido mucho más que palabras con Anabel Pantoja. Ahora bien, ¿Cómo empezó todo con la sobrina de Isabel Pantoja?

Sencillo. Con una foto de la que Gema López se ha encargado de dar todos los detalles. "Yo no tenía ni idea de esta historia. Por lo que a mí me cuenta Anabel, que he hablado con ella, Caperucita y el Lobo no se encuentran en el bosque, se encuentran hace mucho tiempo en una gasolinera. Es Anabel la que se acerca a él, que ella era seguidora. En ese momento Omar estaba también presente. Entonces, se hacen una foto, la comparten en redes sociales y desde entonces tiene comunicación", explicó Gema López en pleno directo de Sálvame.

Lobo, pendiente de Anabel Pantoja

"Él se interesó por la salud de sus padres, y esta es la historia que a mí me cuenta Anabel. Ella se lo comentó a Nagore Robles y a raíz de ahí es donde se ha montado todo esto", continuó contando Gema, asegurando que Isaac Torres habría estado pendiente de ella incluso cuando sus padres estaban ingresados en el hospital.

Terelu Campos, en un tono bromista, dio su bendición a Isaac: "Yo creo que de momento que Lobo se está autocebando. Es un tío estupendo, me llevo estupendamente con él y mira que le he dicho de todo. Pero no sé, Anabel en un momento dado pues con un tío que esta bastante bien, él es un tío seductor y en las distancias cortas cuidado", dijo.