Nunca un cumpleaños ha dado tanto que hablar. La celebración del cumpleaños de Marta Riesco tan solo unos minutos después de romper en directo con Antonio David fue hace diez días, pero todavía trae cola. El tema aún está de lo más caliente y no dejan de saberse cosas de todo lo que ocurrió alrededor de este acontecimiento que ha marcado un antes y un después en el clan Flores. Ahora se ha conocido que Rocío Flores era conocedora desde días antes de que su padre no iba a acudir al cumpleaños de su entonces novia. Y a raíz de esto, Antonio Rossi ha llegado a una conclusión que ha compartido en 'Ya son las 8' con la que ha desenmascarado a la joven.

El mismo día en el que Marta Riesco rompió con Antonio David y celebró su cumpleaños, Rocío Flores estuvo por la mañana en ‘El programa de Ana Rosa’. La hija de Rocío Carrasco, que normalmente se muestra tensa en el plató por todos los frentes que tiene abiertos, ese día tuvo una actitud un tanto diferente puesto que estuvo más relajada que nunca. Algo para lo que ahora Antonio Rossi tiene una explicación. “Ahora, reflexionando, el viernes por la mañana coincido con Rocío en el plató ‘El programa de Ana Rosa’. Sabiendo que ella ya sabía todo esto, por eso estaba tan tranquila, tan dialogante, tan relajada… Cada uno que lo interprete como quiera. Pero que la tensión no estaba… Era relajación”.

Aunque en aquel momento Rocío Flores no contó públicamente que era conocedora de que su padre no acudiría a la celebración que iba a suponer su presentación como pareja oficial de Marta Riesco, Antonio Rossi tiene clarísimo que el hecho de que ella lo supiera hizo que mostrara esa actitud tan cómoda. Cabe recordar que aunque la joven estaba acercando posturas con la periodista, desde el primer momento no se tomó bien la relación de Antonio David con Marta. Así que según el colaborador, el hecho de saber que la cosa no estaba bien entre ellos, le hizo estar más relajada.