"No encontraban al bebé, me puse a llorar", confesaba Lucía Sánchez. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' rompió a llorar en su última ecografía, correspondiente a la semana 12 al sufrir un imprevisto. Un gran susto para ella, en una de las pruebas más importantes del embarazo. Más tranquila y asimilando todo lo ocurrido, la influencer se ha sincerado sobre el estado de salud de su bebé, desvelando que está sometiéndose a varias pruebas que descarten que su pequeño venga con algún problema o enfermedad.

La andaluza ha comunicado el motivo por el que ha roto a llorar durante la ecografía, después de que los médicos no encontraran a su bebé durante la prueba. Por otro lado, Lucía ha anunciado nuevos detalles sobre la fiesta que está preparando para desvelar el sexo de su bebé. ¿Sabe ya si es niño o niña? En primicia, la participante de 'Baila conmigo' ha explicado todo lo que sabe sobre su inminente maternidad a través de las redes sociales.

Su experiencia con la ecografía de la semana 12 a la que ha acudido junto a su madre, y no con Isaac Torres. No ha empezado con buen pie porque se había dejado la cartilla en casa. Después ha tenido un pequeño problema con una crema que llevaba en la barriga: "En ese momento no se veía nada por la crema que se había echado y el susto le ha provocado una buena llorera". Al final se ha tranquilizado porque han empezado a verle y todos los parámetros que se miden en ese momento han dado correctos.

Sobre el padre de su bebé

Para acabar con todo tipo de guerras y polémicas con el padre de su bebé, Lucía ha aclarado la verdadera razón por la que Isaac Torres no acudió a su última ecografía. Además, Lucía ha asegurado que "no tiene obligación legal" de hacer partícipe al catalán de su embarazo.

“Mi felicidad no me la va a quitar nadie, pero hay cosas que no voy a permitir”, decía sobre Isaac Torres del que aseguró que no se preocupó el embarazo hasta que se hizo público. “Ahora le ha dado porque quiere venir a las ecografías, perfecto, pero quiero recalcar que no tengo obligación legal de dejarle venir a las ecografías y que si le dejo venir es por un acto de buena fe”, explicaba. Ha contado que Isaac quería ir a la ecografía de esta semana 12, pero que ella le dijo que era la primera en el hospital y que como no sabía si le iban a dejar entrar, mejor fuera con ella a otra que tenía el día 28 por lo privado y así conocían juntos el sexo del bebé. La reacción, según ella, fue de un gran enfado porque en esa fecha, Isaac iba a estar fuera del país.

Tras la ecografía, ha sido ella la que tuvo que coger el teléfono para llamarle e informarle de cómo habían ido las cosas porque él no había mostrado ningún interés por cómo habían ido las cosas.